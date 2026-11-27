Mới đây, Phạm Hoàng Thu Uyên thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai trò đại sứ đồng hành cho chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2026. Cô mong muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, truyền cảm hứng đến người trẻ.

Phạm Hoàng Thu Uyên cho biết nhận lời làm đại sứ đồng hành chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2026 bởi tìm thấy nhiều điểm giao thoa với hành trình phát triển của bản thân. Bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, từng tham gia nghiên cứu khoa học thời sinh viên và có trải nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp, giảng dạy và truyền hình, cô xem tri thức cùng kinh nghiệm thực tế là nền tảng quan trọng để người trẻ xây dựng con đường riêng.

Hoa hậu Phạm Hoàng Thu Uyên.

Theo Thu Uyên, nhiều cơ hội trong sự nghiệp của cô bắt nguồn từ những trải nghiệm thời sinh viên. Vì vậy, khi đồng hành cùng chương trình, cô mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và hỗ trợ các bạn trẻ hiện thực hóa những ý tưởng có ích cho cộng đồng.

Mùa thứ tư của Sinh viên Thế hệ mới mang chủ đề "Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách" tập trung vào những dự án giải quyết các vấn đề thực tế tại địa phương. Chương trình năm nay cũng lần đầu mở rộng sân chơi trực tuyến đến sinh viên trên toàn quốc.

Trong quá trình đồng hành cùng các đội thi, Thu Uyên ấn tượng với tư duy công nghệ và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên. Là người con Hải Phòng, từng làm việc trong lĩnh vực hàng hải, cô đặc biệt chú ý đến dự án Cảng Xanh, hướng đến những bài toán chuyên ngành gắn với xu hướng phát triển kinh tế bền vững.

Hình ảnh nàng hậu tại Sinh viên Thế hệ mới.

Một trải nghiệm khiến cô xúc động là chuyến gặp gỡ nhóm thực hiện dự án SignSound tại Đà Nẵng. Khi trực tiếp lắng nghe những câu chuyện và chứng kiến khó khăn trong giao tiếp của người khuyết tật, Thu Uyên hiểu rõ hơn ý nghĩa của giải pháp mà các sinh viên đang theo đuổi.

Cô trân trọng việc ngay từ những năm tháng sinh viên, các bạn đã dành sự quan tâm, đồng cảm với những khó khăn của cộng đồng, đồng thời nỗ lực vận dụng tri thức và công nghệ để cải thiện cuộc sống của người khác.

"Những ý tưởng khởi nghiệp ý nghĩa đôi khi bắt đầu từ một sự đồng cảm rất giản dị. Điều đáng quý là người trẻ không chỉ biết trăn trở trước những vấn đề của xã hội mà còn có khát vọng và năng lực để từng bước giải quyết chúng", cô nói.

Với vai trò Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, Thu Uyên cũng quan tâm đến trách nhiệm của người trẻ trong việc bảo vệ môi trường. Có nền tảng quản trị kinh doanh, cô cho rằng các sáng kiến xanh cần kết hợp giá trị kinh tế với lợi ích môi trường và xã hội. Một giải pháp có tính khả thi và khả năng nhân rộng mới có thể tạo ra tác động lâu dài.

Nàng hậu từng đảm nhận vai trò MC, BTV truyền hình.

Từng làm MC, biên tập viên trong lĩnh vực truyền hình, Thu Uyên cho biết việc trở lại môi trường này với vai trò đại sứ mang đến cho cô những trải nghiệm mới. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, cô cũng học hỏi từ sự nhạy bén với công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần dám thử nghiệm của sinh viên. Năng lượng và sự nhiệt huyết của các bạn trẻ cũng mang đến cho cô nhiều cảm hứng trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Trong thời gian tới, Thu Uyên mong muốn sử dụng nền tảng của một hoa hậu để tiếp tục lan tỏa những giá trị mà cô theo đuổi thông qua các hoạt động cộng đồng và công việc chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Cô kỳ vọng phát huy kinh nghiệm chuyên môn và mạng lưới kết nối để tạo thêm cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp cho người trẻ.

Đặc biệt, cô muốn khuyến khích các bạn nữ mạnh dạn theo đuổi mục tiêu, chủ động xây dựng sự nghiệp và tin vào năng lực của bản thân. Với Thu Uyên, truyền cảm hứng không chỉ là chia sẻ những điều mình tin tưởng mà còn là góp phần giúp người khác có thêm cơ hội thực hiện lựa chọn của mình.

Sinh viên Thế hệ mới là chương trình truyền hình thực tế do VTV3 sản xuất, phát sóng từ năm 2023, dành cho sinh viên trên cả nước. Mùa thứ tư mang chủ đề "Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách", khuyến khích người trẻ phát triển ý tưởng và triển khai các dự án giải quyết vấn đề tại địa phương. Chương trình gồm 11 tập, phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần, từ ngày 17/10 đến 19/12 trên VTV3.