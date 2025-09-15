Hoa hậu ở trọ 2,5 triệu đồng/tháng, làm phục vụ tiệc cưới, dùng mỹ phẩm loại 30.000 đồng để chăm sóc da

Hậu đăng quang Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025), Nguyễn Thị Yến Nhi đã có những giây phút trải về gia cảnh, hoàn cảnh sống một mình tại TPHCM suốt 3 năm qua.

Lớn lên trong gia đình lao động và những biến cố sức khỏe của ba mẹ

Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động ở quê. Ba cô làm thợ hồ, mẹ cô bán vé số hơn 20 năm, gần đây theo cha cô phụ hồ, thường phải đi làm xa quê ở Đắk Lắk để có thu nhập cao hơn.

“Thường thì ba mẹ sẽ chọn đi làm xa nhà, bởi vì đi làm xa nhà thì chi phí sẽ cao hơn được một hai trăm ngàn. Ở quê làm việc không nhiều tiền bằng”, hoa hậu Yến Nhi chia sẻ.

Tân Miss Grand Vietnam cho biết ngay từ nhỏ, ba mẹ đã lo cho con cái đầy đủ nhưng lại tự mình gánh vác những công việc nặng nhọc.

Hoa hậu Yến Nhi.

Cô là con gái duy nhất trong nhà, có một anh trai và một em trai, được cha mẹ thương nhiều hơn nên không phải làm việc nặng. Dù vậy, cô lấy đó làm động lực để nỗ lực học tập, có được như hôm nay.

Gia đình Nhi còn chịu nhiều biến cố về sức khỏe. Mẹ cô từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai.

“Đến khi đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói vùng trên bị áp xe, bắt buộc phải phẫu thuật chi phí lên đến 20, 30 triệu đồng ngay vào lúc tôi thi Miss Grand Vietnam”, Yến Nhi chia sẻ thêm.

Ba của Nhi cũng mang bệnh lâu năm. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương.

Gần đây, ông còn xuất hiện thêm bệnh, buộc phải phẫu thuật. Vì lo sợ tốn kém cho con, ba của tân hoa hậu quyết định không vào bệnh viện dù được con khuyên đi khám.

Hoa hậu Yến Nhi cho biết: “Tôi đang cố gắng thi xong rồi về đi làm, đủ tiền để có thể đưa ba đi xét nghiệm máu và điều trị cho ba”.

Yến Nhi vừa đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Ở nhà trọ 2,5 triệu đồng/tháng, tự trang trải sinh hoạt phí

Quyết tâm tìm cơ hội học tập và phát triển, Yến Nhi rời quê lên TPHCM học đại học dù ban đầu ba mẹ muốn cô học ở tỉnh để đỡ tốn kém chi phí, do gia đình không có điều kiện.

“Sau 2 tháng đấu tranh thì cuối cùng tôi được bước chân vào TPHCM. Từ tháng 8/2022, trước khi nhập học một tháng, tôi tự bắt xe vào TPHCM để quan sát môi trường, xin việc làm thêm. Tôi vừa đi học vừa đi làm thêm để tự lo mọi chi phí.

Khác với những gia đình các bạn là sẽ được ba mẹ hỗ trợ chi phí đại học, còn tôi thì phải tự lực. Ngoài tiền học đại học ba mẹ hỗ trợ chính, còn tiền ăn, tiền sinh hoạt tôi phải tự lo hết”, Yến Nhi tâm sự.

Tân Miss Grand Vietnam 2025 cho biết cô ở trọ tại TPHCM với giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là nơi cô ở từ ngày đầu vào TPHCM đến nay. Cô sắp xếp thời gian vừa làm.

Yến Nhi cho biết cô là người cầu toàn và luôn nỗ lực nên đã đăng ký học các môn dày đặc để kịp tốt nghiệp vào cuối năm nay.

Lịch học của Yến Nhi rất nặng, mỗi kỳ cô đăng ký khoảng 9,10 môn, đi học dao động từ bốn đến năm ngày một tuần, có ngày học từ 6 giờ sáng đến 16 giờ chiều.

Ngoài giờ học, cô tranh thủ đi làm thêm đủ nghề: “Tôi đi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới, tôi đi làm mẫu, tôi đi làm tất cả những công việc gì mà tôi có thể khai thác từ chính mình”, nàng hậu nói.

Tân hoa hậu từng làm đủ nghề để trang trải cuộc sống.

Yến Nhi kể thêm thu nhập từ các công việc ấy đủ để cô “đóng tiền học và xoay sở được” chi phí sinh hoạt.

Sau khi vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cô còn được “tiếp xúc nhiều hơn với sàn runway” công việc ổn định hơn và thu nhập cũng khá hơn. Nhờ đó, cô không chỉ tự lo cho mình mà còn phụ giúp ba mẹ được khi gia đình cần.

Dù bận rộn, Nhi vẫn giữ kỷ luật sinh hoạt. Cô ăn uống đầy đủ một ngày ba buổi tự nấu nướng nhờ được mẹ dạy bếp núc từ nhỏ, những điều chuẩn mực nhất của người con gái: “Từ năm lớp 4 tôi đã bắt đầu tự nấu ăn, nên dù về muộn cỡ nào tôi vẫn tự chuẩn bị được món ăn cho mình”, Yến Nhi chia sẻ cuộc sống một mình tại TPHCM.

Dùng mỹ phẩm loại 30.000 đồng để chăm sóc da

Vì điều kiện kinh tế không cho phép nên tân hoa hậu cho biết, cô không thể dùng mỹ phẩm đắt tiền mà chỉ dùng loại 30.000 đồng.

Yến Nhi nói: “Tôi tẩy trang, rửa mặt và dùng tuýp rau má 30.000 đồng chăm sóc da, chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi biết mình chưa có tiền dùng mỹ phẩm đắt tiền nên chỉ như thế là đủ”.

Quãng thời gian tự lập ở thành phố đã rèn cho Yến Nhi tính kỷ luật và khả năng tự chủ hiếm có ở tuổi 20. “Khi nhìn lại, tôi cũng cảm giác khá là khâm phục bản thân. Một mình sống ở TPHCM ở độ tuổi này, tôi luôn nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình”.

Yến Nhi tự nhận mình là người điềm tĩnh và kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu dài hạn thay vì vội vã. Nhưng cô cũng thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm. Cô cũng cho biết nỗi sợ lớn nhất của bản thân không phải thất bại mà là bỏ cuộc. “Nếu mình bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu mình đi tiếp, dù chậm, vẫn có cơ hội”, cô nó thêm.

Tân hoa hậu trong đời thường.

Nhan sắc nổi bật.

Yến Nhi từng thi Miss Grand Vietnam năm 2024. Sau khi giành vương miện vào năm nay, Yến Nhi nói cô quay lại Miss Grand Vietnam chỉ với hai từ: “tự tin”.

“Tôi tin vào bản thân, nhưng không dám nghĩ quay lại là phải có giải. Tôi chỉ mong mọi người công nhận rằng cô gái năm trước bình thường, nay trở lại đã khác hẳn. Đến giờ, tình cảm của khán giả, báo chí, anh chị trong cuộc thi đã là phần thưởng rực rỡ rồi”, Yến Nhi chia sẻ.

Điều cô suy nghĩ nhiều nhất sau đăng quang không phải là danh hiệu, mà là trách nhiệm với gia đình, xã hội.

“Điều đầu tiên tôi sẽ làm là dành tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện. Tôi muốn nhờ công ty hoặc các tổ chức uy tín để quyên góp cho những cộng đồng đang cần. Tôi cũng sẽ trích khoảng 10–20% để lo chi phí khám và chữa bệnh cho ba mẹ tôi hiện tại. Đó là điều tôi nghĩ tới ngay khi bước ra sân khấu”.

Yến Nhi nói thêm, dù còn là sinh viên và chưa nhiều kinh nghiệm xã hội, cô hiểu rõ trọng trách của một hoa hậu: “Sau vương miện, mình phải sống có ích, luôn sẵn sàng hướng về cộng đồng và giúp đỡ người khác. Đó là trách nhiệm lớn nhất của tôi nếu được trao cơ hội”.