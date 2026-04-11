Hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp nhưng không chọn hào quang showbiz, cuộc sống kín tiếng ở tuổi 41

Tùng Lâm (t/h) |

Người đẹp sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông cùng lối ứng xử thông minh, cô từng trở thành một biểu tượng nhan sắc và là niềm tự hào của khán giả một thời. Ở tuổi 41, cô có vẻ đẹp ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Hoa hậu đình đám nhưng không chọn hào quang showbiz

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m72, nhan sắc đậm chất Á Đông cùng lối ứng xử thông minh, cô nhanh chóng trở thành một biểu tượng nhan sắc và là niềm tự hào của khán giả. Thời điểm đăng quang, cô đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004. (Ảnh: Internet).

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt phúc hậu, làn da trắng và thần thái nhẹ nhàng, cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu được yêu mến nhất. Cùng năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới và lọt Top 15, thành tích đáng chú ý của nhan sắc Việt thời điểm đó.

Nguyễn Thị Huyền thời còn hoạt động nghệ thuật.

Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi làng giải trí, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ trở lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi nhan sắc vẫn mặn mà theo thời gian, nàng hậu còn khiến công chúng tò mò với lối sống kín tiếng, đặc biệt là nguyên tắc "tắt điện thoại" để dành trọn thời gian cho gia đình.

"Tôi hay nấu ăn. Nấu ăn là một trong những đam mê của tôi. Nếu ở nhà thì từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, ai gọi điện tôi cũng không nghe máy. Lúc đó máy sẽ để sang một bên, còn hoàn toàn dành cho gia đình", Nguyễn Thị Huyền từng chia sẻ.

Chính sự giản dị và nguyên tắc sống rõ ràng ấy đã phần nào lý giải vì sao sau nhiều năm, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Năm 2007, cô sang Anh du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex và tốt nghiệp loại giỏi sau hai năm. Trở về nước, năm 2012, người đẹp tiếp tục theo học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ đây, Nguyễn Thị Huyền gắn bó với công việc giảng dạy và nghiên cứu.

Nguyễn Thị Huyền cũng từng thử sức với nghệ thuật khi tham gia một số bộ phim như Thời xa vắng, Lâu đài tình ái hay làm MC. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm, không phải con đường cô theo đuổi lâu dài.

Đời tư kín tiếng, sau biến cố hôn nhân

Cuộc sống riêng của Nguyễn Thị Huyền cũng luôn khiến công chúng tò mò. Cô kết hôn năm 2007 với một Việt kiều khi đang du học tại Anh. Cặp đôi có một con gái chung trước khi ly hôn vào năm 2009.

Nhan sắc trẻ trung, đậm nét Á đông của nàng hậu khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh FBNV).

Sau biến cố hôn nhân, nàng hậu gần như không chia sẻ về đời sống tình cảm. Suốt nhiều năm, cô giữ thái độ im lặng trước truyền thông, không vướng scandal, không ồn ào chuyện riêng tư.

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền sống cùng gia đình và con gái, lựa chọn cuộc sống bình yên, tránh xa thị phi của showbiz.

Sau hơn 20 năm đăng quang, hoa hậu quê Hải Phòng gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện lớn hoặc tham gia hoạt động mang tính chuyên môn.

Trái với nhiều Hoa hậu chọn gắn bó với ánh hào quang showbiz, Nguyễn Thị Huyền lại đi theo con đường kín tiếng. (Ảnh FBNV).

Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng người đẹp mới chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, chăm sóc gia đình, trồng cây và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Vẻ ngoài khỏe khoắn hiện tại của nàng hậu.

Ở tuổi 41, cô tận hưởng cuộc sống bình lặng trong căn biệt thự rộng rãi tại Hà Nội. Người đẹp dành thời gian rảnh cho sở thích làm vườn, trồng cây và chăm sóc tổ ấm. Người đẹp vẫn giữ được nhan sắc đằm thắm, phong thái nhẹ nhàng cùng cuộc sống đủ đầy, kín tiếng. Việc cô đặt gia đình lên hàng đầu, thậm chí sẵn sàng "ngắt kết nối" mỗi buổi chiều chỉ để nấu ăn và sum họp càng khiến hình ảnh của nàng Hậu trở nên gần gũi và đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

