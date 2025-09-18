Hoa hậu Ngọc Hân gặp hiện tượng hiếm khi sinh con, xảy ra ở 1/80.000 ca sinh

Chia sẻ với Tiền Phong , Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô đã sinh con trai đầu lòng hôm 28/8 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngọc Hân và gia đình háo hức chào đón thành viên mới. Bé nặng 3 kg khi chào đời, được Ngọc Hân đặt tên ở nhà là bé Pi.

Ngọc Hân nói cô dự sinh vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, tuy nhiên ngày 28/8 khi cô đang làm việc thì có biểu hiện trở dạ nên đã nhập viện.

Hoa hậu Ngọc Hân và chồng chào đón con đầu lòng.

"Ngay từ những ngày đầu thai kỳ, mọi người trong gia đình tôi mong ngóng sẽ đón một 'em bé Quốc khánh', vì tôi dự sinh đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, con chào đời ngày 28/8/2025, cũng là một ngày rất đặc biệt. Đây là ngày kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam, cũng là lĩnh vực mà chồng tôi đang công tác. Có lẽ đây cũng là cái duyên của gia đình", cô nói.

Người đẹp tiết lộ sau khi con chào đời, cô được bác sĩ thông báo mình là một trong những người hiếm hoi đẻ bọc điều. Đẻ bọc điều là em bé ra đời vẫn nằm trong túi nước ối và được đẩy ra ngoài trong quá trình chuyển dạ sinh.

Đây là hiện tượng y khoa hiếm gặp, xảy ra ở khoảng 1/80.000 ca sinh, trong đó túi ối (màng ối) không bị vỡ khi em bé ra đời. Bác sĩ sẽ tiến hành rạch túi ối để giúp bé thoát ra ngoài và thở, tránh nguy cơ ngạt thở.

"Khi nghe thông báo, tôi có chút lo lắng vì mình rơi vào trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, khi nghe mọi người giải thích rằng trong dân gian, đẻ bọc điều được xem là điềm lành, mang lại may mắn và sự che chở cho em bé nên tôi cũng cảm thấy yên tâm", cô nói.

Ngọc Hân cho biết ngay từ khi mang bầu cô đã nghĩ sẽ nuôi con bằng sữa mẹ. ''Các cô điều dưỡng trong viện đã chỉ cho tôi cách gọi sữa về thật nhanh. Ngay sau hôm ra đời, bé Pi đã được uống những giọt sữa non quý giá của mẹ'', cô nói.

Giống như nhiều người mẹ khác, Ngọc Hân gặp nỗi sợ bị tắc sữa. Cô đã phải học cách mát-xa cũng như quy trình cho con bú một cách khoa học để hạn chế tối đa việc bị tắc sữa.

Ngọc Hân nói cô có một thai kỳ suôn sẻ. Trong quá trình mang bầu, cô chỉ tăng hơn 10 kg. Người đẹp vẫn bận rộn xử lý nhiều công việc, tham gia các sự kiện khi mang bầu.

Ngọc Hân cho biết cô đang trong quá trình viết luận văn, dự kiến bảo vệ thạc sĩ vào tháng 3/2026. Trước đó, cô hy vọng ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ sẽ có sự góp mặt của con.

"Cầu được ước thấy, con đã chào đời và đúng như dự kiến, góp mặt trong ngày bảo vệ thạc sĩ của mẹ. Tôi nghĩ mọi thứ xảy ra trong đời đều do duyên số. Và tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình", cô nói.

Trong suốt quá trình mang bầu, Ngọc Hân được gia đình quan tâm, chăm sóc. "Những ngày đầu chào đón em bé, tôi mất ngủ, chưa quen với bỉm sữa. Nhưng được gia đình ở bên đồng hành, tôi thấy an tâm và hạnh phúc", cô chia sẻ.

Chồng của Ngọc Hân là Phạm Phú Đạt, kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Trước khi quyết định tìm hiểu và tiến tới yêu đương, Ngọc Hân và bạn trai đã có quá trình quen biết nhau trong một thập kỷ. Cặp đôi dự định kết hôn vào năm 2020 nhưng phải hoãn nhiều lần vì dịch COVID-19. Tháng 11/2022, họ tổ chức lễ cưới ở Hà Nội.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhiều năm nay cô theo đuổi sự nghiệp nhà thiết kế áo dài. Hiện, cô theo học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô cũng làm cố vấn truyền thông cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.