Hoa hậu Ngọc Diễm: "Vẻ đẹp lớn nhất của người phụ nữ không nằm ở vương miện"

Sự kiện "La Vie En Rose Night" vừa diễn ra với sự tham gia của nghệ sĩ và chuyên gia có tiếng như hoa hậu Phan Ngọc Diễm, tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, ca sĩ Vy Oanh... Tâm điểm của sự kiện là lễ khởi động dự án cộng đồng "Khi cuộc sống nở hoa" với mục tiêu truyền cảm hứng và hỗ trợ 1 triệu phụ nữ Việt Nam trên hành trình kiến tạo cuộc sống hạnh phúc, tự chủ.

Sự kiện với chủ đề "Gieo - Chế tác sự bình an" là điểm khởi đầu cho chuỗi hành trình truyền cảm hứng "Gieo - Vươn - Tỏa" trong năm 2025.

Ca sĩ Vy Oanh, hoa hậu Ngọc Diễm (đứng giữa) và các khách mời.

Trong vai trò nhà sáng lập, hoa hậu Ngọc Diễm bày tỏ tâm huyết: "Tôi tin rằng vẻ đẹp lớn nhất của người phụ nữ không nằm ở vương miện hay danh hiệu mà ở khả năng yêu thương, sẻ chia và vươn lên trong nghịch cảnh. 'Khi cuộc sống nở hoa' chính là hành trình để mỗi người phụ nữ viết tiếp câu chuyện tỏa sáng của mình".

Với vai trò cố vấn chuyên môn cho dự án, tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai chia sẻ góc nhìn sâu sắc: "Một người phụ nữ khi tìm được sự bình an trong tâm hồn, cô ấy không chỉ tự chữa lành cho mình, mà còn trở thành nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình và xã hội. Tôi đồng hành cùng dự án với niềm tin rằng mỗi sự đóng góp sẽ giúp thêm nhiều phụ nữ được trao cơ hội để sống một cuộc đời hạnh phúc và rực rỡ".

Các khách mời tham dự.

Góp mặt tại sự kiện, ca sĩ Vy Oanh cũng gửi gắm thông điệp ý nghĩa: "Âm nhạc và lòng nhân ái đều có sức mạnh chữa lành. Tôi đồng hành cùng dự án như một cách lan tỏa yêu thương, và tôi mong rằng mỗi sự ủng hộ của chúng ta hôm nay sẽ trở thành những giai điệu đẹp trong cuộc đời của những người phụ nữ kém may mắn."

Dự án cộng đồng "Khi cuộc sống nở hoa" hướng đến các nữ sinh viên, phụ nữ yếu thế, phụ nữ khởi nghiệp tại 34 tỉnh thành do Học viện Cuộc sống tươi đẹp tổ chức. Dự án tập trung vào chuyển hóa nội lực, thay đổi tư duy thông qua nền tảng học tập số, các chiến dịch xã hội và mạng lưới đại sứ.