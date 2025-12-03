Hoa hậu Ngọc Diễm được bầu làm Phó chủ tịch

Thời gian gần đây, hoa hậu Ngọc Diễm liên tiếp nhận tin vui. Cụ thể, tại lễ trao giải NEXT Awards 2025, Học viện La Vie En Rose của nàng hậu được vinh danh là một trong những đơn vị có đóng góp trong việc thúc đẩy hình ảnh người phụ nữ hiện đại tại Việt Nam. Giải thưởng thuộc hệ thống Her Vision, nhằm tôn vinh các sáng kiến và tổ chức tạo tác động tích cực đối với cộng đồng phụ nữ.

Song song với dấu mốc của học viện, hoa hậu Ngọc Diễm vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Các Nhà Lãnh Đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế giới (Junior Chamber International – JCI) nhiệm kỳ 2026. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm Việt Nam có đại diện giữ vị trí này. Ở vai trò mới, cô cho biết sẽ tập trung vào các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ và các chương trình phát triển bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ngọc Diễm là hoa hậu vừa có tài vừa có sắc.

Hoa hậu Ngọc Diễm sinh năm 1987 tại Khánh Hòa, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 khi đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Ngọc Diễm được biết đến với vẻ đẹp châu Á hiện đại, gương mặt thanh tú và phong thái điềm đạm. Nhiều năm qua, nàng hậu duy trì hình ảnh chỉn chu, nhẹ nhàng và gần gũi. Sau đăng quang, Ngọc Diễm hoạt động ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, kinh doanh và tham gia các sự kiện văn hóa – nghệ thuật, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong một số tổ chức doanh nhân trẻ.