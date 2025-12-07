Hoa hậu Mexico bị mất túi xách ở Đà Lạt

Ngày 7-12, thông tin từ Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị này đã truy tìm được thủ phạm trộm cắp túi xách của Hoa hậu Mexico Mexico Leon Yuriar Angela Michelle tham dự sự kiện ở Đà Lạt.

Công an làm việc với Nguyễn Lâm Thái - người lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico

Thông tin ban đầu, tối 6-12, chị Mexico Leon Yuriar Angela Michelle cùng nhiều Hoa hậu quốc tế khác tham dự sự kiện diễn ra ở Quảng trường Lâm Viên. Sau đó, người đẹp này phát hiện túi xách của mình đã bị kẻ gian lấy cắp nên trình báo.

Vào cuộc làm rõ, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM), đã lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico với nhiều tài sản giá trị bên trong.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trao lại chiếc túi xách cho Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle

Bước đầu, Thái khai nhận có tham gia biểu diễn sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên nêu trên. Sau đó, nam thanh niên này lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico, bên trong có thẻ tín dụng, máy ảnh và khoảng 40 triệu đồng tiền mặt.