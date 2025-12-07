HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoa hậu Mexico bị mất túi xách ở Đà Lạt

Trường Nguyên |

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tham gia sự kiện ở Đà Lạt nhưng sau đó trộm túi xách có nhiều tài sản của Hoa hậu Mexico.

Ngày 7-12, thông tin từ Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị này đã truy tìm được thủ phạm trộm cắp túi xách của Hoa hậu Mexico Mexico Leon Yuriar Angela Michelle tham dự sự kiện ở Đà Lạt.

- Ảnh 1.

Công an làm việc với Nguyễn Lâm Thái - người lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico

Thông tin ban đầu, tối 6-12, chị Mexico Leon Yuriar Angela Michelle cùng nhiều Hoa hậu quốc tế khác tham dự sự kiện diễn ra ở Quảng trường Lâm Viên. Sau đó, người đẹp này phát hiện túi xách của mình đã bị kẻ gian lấy cắp nên trình báo.

Vào cuộc làm rõ, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM), đã lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico với nhiều tài sản giá trị bên trong.

- Ảnh 3.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trao lại chiếc túi xách cho Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle

Bước đầu, Thái khai nhận có tham gia biểu diễn sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên nêu trên. Sau đó, nam thanh niên này lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico, bên trong có thẻ tín dụng, máy ảnh và khoảng 40 triệu đồng tiền mặt.

Thi hành quyết định bắt tạm giam nhân viên Trần Hồng Huy
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại