Hoa hậu Lý Kim Thảo "lên chức" bà chủ ở tuổi 29

Như Mây |

“Theo tôi, việc ‘tre già măng mọc’ là hiển nhiên và các đàn em bây giờ xuất hiện quá nhiều. Vì thế mình phải tạo ra con đường đi vững chắc", Lý Kim Thảo chia sẻ.

Sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, mới đây Hoa hậu Lý Kim Thảo bất ngờ tiết lộ lấn sân kinh doanh, “lên chức” bà chủ. Nàng hậu ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm riêng vào đúng ngày sinh nhật 26/9. Theo cô chia sẻ, bản thân đã chuẩn bị suốt một năm qua cho con đường sự nghiệp mới.

Hoa hậu Lý Kim Thảo "lên chức" bà chủ ở tuổi 29- Ảnh 1.

Nhan sắc xinh đẹp của hoa hậu Lý Kim Thảo.

“Theo tôi, việc ‘tre già măng mọc’ là hiển nhiên và các đàn em bây giờ xuất hiện quá nhiều. Vì thế mình phải tạo ra con đường đi vững chắc cũng như có định hướng lâu dài cho tương lai nên tôi quyết định dốc 200% sức lực lấn sân sang kinh doanh. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó và mong mọi người sẽ đón nhận tôi ở lĩnh vực mới. Tôi luôn sẵn lòng tiếp thu, lắng nghe các phản hồi của mọi người”, cô chia sẻ lý do lấn sân kinh doanh

Hoa hậu Lý Kim Thảo "lên chức" bà chủ ở tuổi 29- Ảnh 2.

Lý Kim Thảo sinh năm 1996 tại Bạc Liêu, sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo 86-59-93 cm. Cô được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng, hiện đại cùng phong cách trình diễn tự tin. Năm 2018, Kim Thảo đoạt danh hiệu Á hậu tại Hoa hậu Việt Nam châu Á, mở ra cơ hội bước chân vào làng giải trí.

Hoa hậu Lý Kim Thảo "lên chức" bà chủ ở tuổi 29- Ảnh 3.

Lý Kim Thảo chấp nhận quy luật "tre già măng mọc", cô tìm hướng mới cho sự nghiệp của mình.

Đến năm 2021, cô chính thức đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, trở thành đại diện nhan sắc mới gắn với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. Ngoài vương miện, người đẹp còn nhận được nhiều bằng khen, được mời làm đại sứ hình ảnh cho các địa phương, tiêu biểu là Bạc Liêu và Phú Thọ. Nhờ hình ảnh chuẩn mực cùng nỗ lực không ngừng, Lý Kim Thảo hiện là một trong những hoa hậu trẻ ghi dấu ấn với hàng loạt sự kiện văn hóa – du lịch lớn trên cả nước.

