Hoa hậu ly hôn sau 2 tuần cưới: 39 tuổi vẫn độc thân, vừa đến thắp hương xin lỗi nhà chồng cũ

Thu Vân đến nhà chồng cũ thắp hương xin lỗi.

Nguyễn Cao Thu Vân (sinh năm 1986) từng là gương mặt nổi bật của các cuộc thi nhan sắc dành cho người Việt ở hải ngoại. Cô từng đăng quang Hoa hậu Người Việt tại Los Angeles (2004), Hoa hậu Áo dài Las Vegas (2007) và giành ngôi Á hậu, Người đẹp Ảnh tại Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.



Năm 2012, Thu Vân tổ chức hôn lễ với doanh nhân Đoàn Đình Sơn – hơn cô 24 tuổi, anh trai của Hoa hậu Quý bà Kim Hồng – trong sự chú ý lớn của truyền thông. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần chung sống, cặp đôi đã quyết định ly hôn. Người đẹp cho biết nguyên nhân đến từ mâu thuẫn tính cách, lối sống và sự vội vàng của bản thân khi bước vào hôn nhân.

Sau biến cố, Thu Vân chọn cách sống kín đáo, rời xa các hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 39, cô hiện vẫn độc thân, sinh sống tại Mỹ – nơi cô định cư cùng gia đình từ nhỏ và tập trung phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thay vì xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông như trước.

Thu Vân và chồng cũ ly hôn sau 14 ngày cưới.

Những ngày đầu tháng 9/2025, Thu Vân gây chú ý khi đến thắp hương tại bàn thờ tổ tiên của nhà chồng cũ để gửi lời xin lỗi sau 13 năm. Cô thừa nhận những phát ngôn bồng bột khi xưa đã ảnh hưởng đến uy tín của chồng cũ là doanh nhân Đoàn Đình Sơn và hoa hậu Kim Hồng. "Tôi muốn xin lỗi vì những phát ngôn sai lầm năm xưa đã làm ảnh hưởng đến uy tín của anh Sơn và chị Kim Hồng. Đó là lỗi lớn nhất của tôi", Thu Vân chia sẻ trên tờ Người lao động.

Ở tuổi 39, Nguyễn Cao Thu Vân cho biết cô tìm thấy sự bình yên trong công việc và cuộc sống cá nhân. Việc chủ động xin lỗi và khép lại những ồn ào cũ được công chúng đánh giá là động thái trưởng thành, thẳng thắn và tích cực sau nhiều năm im ắng.