Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xin lỗi Hương Giang

Tối 24/9, ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam đã công bố Hoa hậu Hương Giang là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025. Vừa qua, Hương Giang lại vướng nghi vấn mất suất đi thi vào tay của Lương Thùy Linh vì vấn đề liên quan tới hồ sơ dự thi. Tuy nhiên, nàng hậu sinh năm 2000 đã phủ nhận thông tin này.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh mới đây lên tiếng cho biết rất trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình. Tuy nhiên cô cho rằng thời điểm này không còn phù hợp để thi đấu nhan sắc. "Bài đăng vừa rồi khiến Linh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình cảm và kỳ vọng mọi người dành cho mình, đặc biệt là hình ảnh 1 Hoa hậu.

Linh thật sự biết ơn và trân trọng điều đó, dù đôi khi cũng thấy áp lực vì sợ làm ai đó thất vọng. Linh nhận ra rằng ai cũng có nhiều vai trò trong cuộc sống và đang nỗ lực mỗi ngày để được đón nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Với Linh, lúc này đi thi có lẽ chưa phải lựa chọn phù hợp", cô viết.

Hoa hậu Lương Thùy Linh vướng nghi vấn thay thế Hương Giang thi Miss Universe

Sau khi lên tiếng đính chính thông tin, người đẹp gen Z có bài đăng dài bộc bạch cảm xúc trên mạng xã hội

Dưới phần bình luận, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn chia sẻ đoạn tin nhắn riêng với Hương Giang. Cô gửi lời xin lỗi khi làm ảnh hưởng tới đàn chị: "Chị ơi, em kế hoạch cho sản phẩm mới, nhưng mà các bạn không có nhắc đến ai khác. Em không ngờ mọi thứ lại đi theo hướng khác, gây ảnh hưởng đến chị. Huhu, em xin lỗi chị nhiều, lúc đáp máy bay là em bình luận đính chính luôn rồi".

Trong tin nhắn, Hương Giang cho biết không nghĩ ngợi điều gi và còn gửi lời chúc tới Lương Thùy Linh: "Chúc show của bé viral rực rỡ nhé. Ừ chị cũng không nghĩ luôn".

Hoa hậu Lương Thùy Linh nhắn tin riêng gửi lời xin lỗi tới Hương Giang

Tin đồn Hoa hậu Lương Thùy Linh thay thế Hương Giang được bàn tán rầm rộ khi cô đăng tải hình ảnh xuất hiện rạng rỡ kèm dòng trạng thái: "Road to...". Sau đó, "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung chia sẻ đoạn tin nhắn riêng úp mở ẩn ý từ Lương Thùy Linh: "Mẹ ơi, con nghĩ rồi. Con không muốn dừng lại".

Thời điểm cư dân mạng xôn xao cho rằng cô sẽ thay thế Hương Giang tại Miss Universe 2025, Lương Thùy Linh đã lên tiếng phủ nhận. Khi một netizen tò mò nghi vấn: "Có khi nào bà Giang không xong giấy tờ đổi sang bà này không", nàng hậu đã phản hồi: "Dạ không có anh ơi, hiểu lầm".

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích: "Road to..."

Đoạn tin nhắn của cô với "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng khiến netizen bán tín bán nghi

Người đẹp sinh năm 2000 đã lên tiếng đính chính ngay thời điểm đó

Về quyết định thi Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang cho biết muốn phá bỏ giới hạn, truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT. Cô là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên ghi danh chinh chiến cuộc thi nhan sắc này. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen tại Thái Lan, trở thành người đẹp chuyển giới Việt Nam đầu tiên giành được thành tích cao tại cuộc thi.

Trên fanpage của Missosology – chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng với hơn 4 triệu người theo dõi vừa qua đã đăng tải một bài viết riêng đề cập đến trường hợp của Hương Giang. Trong bài đăng, Missosology đặt ra câu hỏi về giới tính được ghi trong hồ sơ của Hương Giang khi tham gia Miss Universe, đồng thời bày tỏ thắc mắc rằng pháp luật Việt Nam hiện nay đã chính thức cho phép người chuyển giới thay đổi giới tính trên giấy tờ hay chưa.

Missosology nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng muốn biết liệu Hương Giang Nguyễn đã từng nói về việc tên và giới tính của cô ấy đã được thay đổi hợp pháp trên hộ chiếu hay chưa". Về vấn đề này, Hương Giang và tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Hương Giang sẽ tham gia sân chơi nhan sắc vào tháng 11 ở Thái Lan