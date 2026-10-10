Hoa hậu Lê Hoàng Phương, siêu mẫu Lan Khuê khép lại “cơn mưa” Cố đô của Nguyễn Phúc Tuấn

"Hôm nay, trong show diễn đầu tiên của tôi tại Việt Nam, cơn mưa lại đến như một dấu hiệu. Người Việt hay nói có nước thì có nhiều may mắn và tôi vô cùng biết ơn cơn mưa chiều nay”, NTK Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

Tối 9/10, tại Vietnam NextGen Fashion Era 2, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn lần đầu giới thiệu bộ sưu tập Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô với khán giả trong nước, sau đêm ra mắt tại Paris ngày 30/9. Bộ sưu tập gồm 32 thiết kế, trong đó có những sáng tạo mới chưa xuất hiện tại Pháp.

Chia sẻ về việc đưa bộ sưu tập từ Paris về Việt Nam chỉ trong 10 ngày, Nguyễn Phúc Tuấn cho biết quá trình vận chuyển tạo ra nhiều áp lực. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hoàn thiện mọi khâu với mong muốn khán giả cảm nhận được tình yêu thời trang và tinh thần di sản trong các thiết kế.

Một sự trùng hợp thú vị là cả hai lần trình diễn bộ sưu tập đều gặp mưa. Trong suốt Paris Fashion Week, trời nắng cả tuần, chỉ riêng ngày Numéro 6 ra mắt thì mưa đổ xuống. Chiều 9/10, TP.HCM cũng đón một cơn mưa trước show diễn.

“Ở Paris, cơn mưa đã gột rửa, làm tươi mát tâm hồn để đưa tôi đến với một chân trời mới. Hôm nay, trong show diễn đầu tiên của tôi tại Việt Nam, cơn mưa lại đến như một dấu hiệu. Người Việt hay nói có nước thì có nhiều may mắn và tôi vô cùng biết ơn cơn mưa chiều nay”, nhà thiết kế chia sẻ.

Các người mẫu trình diễn.

Dàn người mẫu được lựa chọn theo tinh thần high fashion quốc tế, đồng thời mang nét Á Đông để tôn vinh bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Huế. Á quân The New Mentor 2023 Đỗ Hương Giang mở màn với vai trò first face, hoa hậu Lê Hoàng Phương xuất hiện trước phần khép màn, còn siêu mẫu Lan Khuê đảm nhận vị trí vedette.

Sự xuất hiện của Lan Khuê ở vị trí vedette mang ý nghĩa đặc biệt với nhà thiết kế. Cả hai quen nhau cách đây 15 năm, trong một show áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh tại Huế. Khi ấy, Lan Khuê là người mẫu trình diễn, còn Nguyễn Phúc Tuấn là cậu bé cầm hoa đi phía sau.

Sau đó, họ tình cờ cùng trở về TP.HCM trên một chuyến bay và nhiều lần hứa với nhau rằng khi Tuấn có show diễn riêng, Khuê sẽ trình diễn cho anh. Lời hứa năm nào cuối cùng được thực hiện tại Vietnam NextGen Fashion Era 2.

Khi được Nguyễn Phúc Tuấn ngỏ lời mời, Lan Khuê nhận lời ngay. Trong khoảnh khắc kết màn, cô cùng nhà thiết kế bước ra chào khán giả.

"Từ người cầm hoa ngày nào, giờ tôi đã có show diễn của riêng mình và người đi cùng tôi trong khoảnh khắc ấy lại chính là Khuê. Tôi không nghĩ có cái kết nào trọn vẹn hơn cho một lời hứa", anh chia sẻ.

Lan Khuê

Lê Hoàng Phương.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn và Lan Khuê ra chào khán giả khép đêm diễn.

Numéro 6 được xây dựng như hành trình của một cơn mưa, từ lúc bầu trời chuyển mình đến khi mưa trút xuống rồi nhường chỗ cho ánh sáng. Ý tưởng bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ của Nguyễn Phúc Tuấn tại Huế, với những buổi đạp xe quanh Đại Nội, bãi cỏ lau bên sông Hương, đàn chuồn chuồn trước cơn giông và hình ảnh người mẹ trùm áo mưa đen khi chở con trên xe đạp.

Bộ sưu tập gồm ba chương. Khởi Vũ tái hiện khoảnh khắc trước cơn mưa bằng những thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng, với các gam trắng, beige, vàng mỡ gà cùng hình ảnh mây, cỏ lau và chuồn chuồn. Sang Chính Vũ, trang phục chuyển sang sắc đen, tím than, xanh rêu, kết hợp phom dáng cấu trúc, voan xuyên thấu và những chuỗi pha lê gợi màn mưa dày đặc.

Chương cuối Quang Vũ đưa các thiết kế trở lại với ánh sáng qua những gam vàng gold, hồng phấn, tím pastel và trắng ngà. Chiếc váy cưới trắng khép lại bộ sưu tập, tạo sự kết nối với trang phục trắng mở màn.

Toàn bộ bộ sưu tập sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc với các chất liệu như organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. Nguyễn Phúc Tuấn áp dụng nhiều kỹ thuật như dựng phom 3D, xếp lớp, cắt chéo, tạo hình lông vũ và vẽ sơn dầu trên lụa.

Đáng chú ý, nhà thiết kế phát triển kỹ thuật nối các hạt pha lê vào khung kẽm không gỉ thành từng mảng, giúp những chuỗi pha lê vươn khỏi bề mặt vải và chuyển động theo bước chân người mẫu như những giọt mưa.

Trong số các thiết kế, Merci Paris là sản phẩm tốn nhiều công sức nhất. Từ cảm hứng áo yếm truyền thống, anh phát triển thành đầm dạ hội cổ yếm. Trên tà áo, hình ảnh tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được thể hiện bằng pha lê, kim sa. Các nghệ nhân mất khoảng hai tháng để hoàn thiện phần đính kết thủ công. Thiết kế là lời cảm ơn của nhà thiết kế dành cho Paris và Huế, hai vùng đất có ý nghĩa trong hành trình sáng tạo của anh.

Nguyễn Phúc Tuấn và đạo diễn Long Kan.

Trong đêm diễn, Nguyễn Phúc Tuấn được đạo diễn Long Kan, nhà sáng lập Vietnam NextGen Fashion Era, trao giải The Emerging Icon Award, ghi nhận tài năng sáng tạo và hành trình đưa dấu ấn thời trang Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, là hậu duệ hoàng tộc triều Nguyễn. Theo thế thứ trong Nguyễn Phúc tộc, anh thuộc Hệ 7, dòng của chúa Nguyễn Phúc Chu, và Phòng 18, nhánh của Nguyễn Phúc Tú. Lớn lên tại Huế, anh tốt nghiệp á khoa ngành Kiến trúc, Đại học Nghệ thuật Huế, trước khi theo đuổi thời trang.

Tư duy kiến trúc ảnh hưởng đến cách Nguyễn Phúc Tuấn xây dựng trang phục, trong đó tỷ lệ và cấu trúc được chú trọng trước các chi tiết trang trí. Numéro 6 là bộ sưu tập anh ấp ủ gần hai năm, kết hợp chất liệu Việt với kỹ thuật thủ công và cách tiếp cận thời trang đương đại.

“Đây có thể không phải bộ sưu tập đẹp nhất. Nhưng tôi mong đó là bộ sưu tập đọng lại trong lòng người xem lâu nhất”, nhà thiết kế bày tỏ.