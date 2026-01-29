Hoa hậu làm mẹ đơn thân năm 18 tuổi thừa nhận “lăn tăn” khi đóng phim Trường Giang sản xuất

Chiều ngày 29/1/2026, ekip làm phim “Nhà ba tôi 1 phòng” đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu dự án. Sự kiện có sự tham gia đầy đủ của dàn diễn viên chính như Trường Giang, Lê Khánh, Anh Tú Atus, Minh Anh, hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân…

Tại sự kiện, khi được hỏi về vai diễn trong phim, hoa hậu Như Vân chia sẻ: “Ngay từ khi tham gia dự án, tôi có lăn tăn bởi bản thân tôi là người mẫu nên trên sàn catwalk luôn chỉn chu, để mong mang tới cho khán giả một hình ảnh đẹp nhất.

Khi tham gia phim thì tôi không được nghĩ về những điều đó. Đẹp xấu không quan trọng mà quan trọng là cảm xúc của nhân vật, và mình đem đến một nhân vật như nào.

Những ngày đầu, tôi nói với anh Trường Giang là, em thấy góc mặt này trông em xấu quá, make-up này chưa hợp em lắm… nhưng sau các buổi work-shop mà anh Giang nấu cho mọi người ăn thì dường như là tôi được ngấm vào người.

Tôi nhận ra, làm diễn viên thì phải mang tới những hình ảnh chân thật với cuộc sống và bản thân mình. Mình phải chấp nhận bản thân mình ở mọi khía cạnh. Mình chỉ tập trung vào cảm xúc của nhân vật để mang tới cho mọi người một vai diễn tốt nhất”.

Hoa hậu Như Vân cũng chia sẻ thêm rằng, trong quá trình làm việc, cô đã làm hài lòng đạo diễn Trường Giang dù là diễn viên mới, diễn viên tay ngang.

Cô nói: “Ngay từ đầu, khi đến với điện ảnh, tôi xác định là mình đến với tinh thần học hỏi hơn là thể hiện bản thân nên tôi nhận được sự chia sẻ của tất cả mọi người trong ê-kíp. Khi mọi người góp ý, tôi rất đón nhận”.

Trường Giang tiếp lời hoa hậu Như Vân: “Tôi xin phép kể câu chuyện này, nếu Vân có không hài lòng thì cũng bỏ qua cho tôi. Chúng tôi gặp 3 cơn bão trong quá trình quay phim cho nên lịch bị trật. Do đó, phải xin lại lịch của diễn viên. Như Vân bị trùng lịch của một cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Như Vân nhờ quản lý, báo cho cuộc thi đó rằng, phim Nhà ba tôi 1 phòng là dự án mà Vân đang tâm huyết, và Vân xác định đây là con đường mà Vân sẽ theo đuổi lâu dài về sau, trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Vậy nên mong ban tổ chức hãy tha thứ cho Vân vì lịch trình sắp tới, Vân không thể có mặt.

Tôi nghe điều đó, tôi thấy Vân có sự nghiêm túc nhất định. Nên tôi cảm thấy trân trọng tâm huyết, tình cảm và hướng đi của Như Vân về lâu về dài. Do đó, tôi tập trung hết mình cho vai diễn của Như Vân”.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê tỉnh Lâm Đồng, sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng 90-63-91. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2012 và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ phong cách trình diễn chuyên nghiệp, thần thái cuốn hút và vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc.

Trước khi trở thành Miss Global 2025, Như Vân từng đoạt giải Á quân cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024, chỉ đạo catwalk của Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.

Về đời tư, Như Vân khá kín tiếng. Báo Lao Động viết, cô tiết lộ mình sinh con đầu lòng năm 18 tuổi và làm mẹ đơn thân sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Năm 2013, Như Vân công khai hẹn hò với một doanh nhân người Mỹ. Người này đã có 3 con riêng. Năm 2018, cặp đôi đón thêm một thành viên nữa.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên tổ ấm 7 thành viên và khẳng định bạn trai luôn yêu thương, thấu hiểu, ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống. Người này cũng lo kinh tế cho Như Vân và các con có cuộc sống sung túc ở Mỹ.

Đầu năm 2025, nữ người mẫu bất ngờ thừa nhận đã chia tay bạn trai. Chân dài không tiết lộ chi tiết về nguyên nhân chấm dứt mối quan hệ, nhưng khẳng định mình và bạn trai chưa đăng ký kết hôn. Cô cũng chia sẻ việc làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng và đã có thời điểm muốn từ bỏ đam mê nghệ thuật.