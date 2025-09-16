Hoa hậu Kỳ Duyên hẹn hò bí ẩn, lộ chi tiết người đi cùng chính là Hoa hậu Thiên Ân?

Là một trong những nàng hậu nổi tiếng hiện nay, chuyện tình cảm của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên được đông đảo khán giả theo dõi sát sao. Tối 15/9, người đẹp sinh năm 1996 đăng tải hình ảnh đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, giống như buổi hẹn hò cùng người thương.

Nàng hậu còn khéo léo flex món quà nhận được từ người bí ẩn chính là bó hoa tươi kèm lời nhắn nhủ tình cảm chúc mừng tròn 1 năm Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu: "Happy 1 year Anniversary Miss Universe Vietnam babi iu".

Dưới phần bình luận, Hoa hậu 9x tiết lộ được người này bí mật lên kế hoạch tặng hoa bất ngờ. "29 tuổi đầu rồi còn bị đứa bé tuổi hơn lừa tặng bó hoa, thấy đi đâu lâu quá tính đi kiếm, hóa ra đi lấy hoa, thấy cũng dễ thương", cô viết. Cư dân mạng liền rần rần réo gọi tên của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vì cả hai vướng nghi vấn tình cảm trong suốt thời gian qua. Kỳ Duyên còn để lộ người đi cùng cô kém tuổi hơn, trong khi đó Thiên Ân sinh năm 2000, nhỏ hơn Kỳ Duyên 4 tuổi.

Hoa hậu Kỳ Duyên đi ăn tối mừng kỷ niệm 1 năm đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam

Cô hạnh phúc ra mặt khi được người đi cùng bí mật tặng bó hoa tươi kèm lời nhắn nhủ tình cảm

Dưới phần bình luận, người đẹp 9x cho biết người tặng hoa là "đứa bé tuổi hơn". Netizen liền cho rằng đó chính là Đoàn Thiên Ân

Ngay sau khi Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh mới, Thiên Ân đã thả tim và viết bình luận "đã he đã he"

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải loạt hình ảnh của bản thân cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Người đẹp chia sẻ: "POV: 1 ngày thay 2 bộ đồ. Bộ đầu tiên: Đợi người yêu. Bộ thứ hai: Đi tập cho người đẹp để người yêu ngắm".

Liên tục nhắc đến “người yêu”, Kỳ Duyên khiến cư dân mạng rộ nghi vấn cô đang ngầm xác nhận chuyện đã có tình cảm mới. Đáng chú ý, khi một tài khoản thẳng thắn hỏi: “Người yêu của chị là ai vậy ạ?”, nàng hậu sinh năm 1996 đã tinh tế đáp lại: “Với những câu hỏi thế này mình nhắn tin riêng được không”.

Kỳ Duyên liên tục phát tín hiệu đang hạnh phúc trong mối quan hệ mới

Mối quan hệ của 2 nàng hậu đã rơi vào tầm ngắm từ giữa năm 2024. Gần đây nhất, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị phát hiện cùng đeo một mẫu nhẫn giống hệt nhau, đến từ thương hiệu danh tiếng ở ngón áp út.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi cũng luôn muốn mình có sự tự chủ về kinh tế, không bị phụ thuộc vào người yêu. Đương nhiên, nếu yêu người tài giỏi, có điều kiện thì cũng tốt, nhưng khi họ không có những thứ cao sang, cũng chẳng hề gì.

Tôi chỉ cần sự chân thành thôi. Quan trọng hơn cả là họ phải có chí cầu tiến trong công việc. Những phẩm chất gì tôi cần ở 1 người yêu, tôi đều nói cả rồi, yêu thì cứ yêu theo cảm xúc thôi. Tiền của họ thì vẫn là tiền của họ, quan trọng là mình sống thế nào thôi".

2 nàng hậu này kè kè bên nhau ở các sự kiện, buổi tụ họp gặp gỡ bạn bè thân thiết