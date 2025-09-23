Hoa hậu Kỳ Duyên đính chính

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã lập cú đúp giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Một trong những sứ mệnh của Hoa hậu là xây dựng 10 trường học cho trẻ em vùng cao khó khăn. Tuy nhiên sau 1 năm đăng quang, Kỳ Duyên bị "check var" vẫn chưa hoàn thành kế hoạch này.

Giữa lúc bị réo tên, người đẹp sinh năm 1996 lại vướng tranh cãi khi đăng tải clip đi mua chiếc đồng hồ đắt đỏ có giá gần 1 tỷ đồng. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nàng hậu chỉ hứa suông việc xây trường cho trẻ em vùng cao, trong khi đó lại đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng hứa hẹn xây dựng 10 trường học cho trẻ em vùng cao, nơi khó khăn

Tuy nhiên khán giả tò mò về tiến trình và thành quả dự án thực tế đạt được của cô

Người đẹp sinh năm 1996 còn vướng tranh cãi khi flex mua đồng hồ gần tỷ đồng

Trên Threads, Kỳ Duyên mới đây đã lên tiếng làm rõ về dự án xây dựng trường học của mình. Cô cho biết trong 1 năm qua đã xây dựng được 6 trường học. "Mới gọi cho mẹ, mẹ tâm sự: 'Suốt chặng đường vừa qua con chưa thể rất xuất sắc. Nhưng con lương thiện, không giả dối, làm người ngay thẳng. Con không hề ngốc, có rất nhiều việc con đã nhìn thấu, chỉ là không muốn so đo, càng không muốn tranh luận".

Trong 1 năm chúng tôi đã cùng nhau xây dựng được 6 ngôi trường. 6 là 6, 3 là 3, trước khi dẫn dắt dư luận điều gì thì hãy viết cho đúng, cho phải. Bởi đây là điều thiêng liêng, công sức của nhiều người dành cho tương lai trẻ thơ tốt đẹp", cô cho hay.

Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng cho biết đã xây dựng 6 trường học trong 1 năm qua

Khi được hỏi về lý do tại sao lại muốn xây dựng trường học cho em nhỏ ở vùng cao, Kỳ Duyên giãi bày trong một chương trình: "Cá nhân tôi luôn đề cao việc giáo dục, cụ thể là việc học. Con đường phát triển bền vững và lâu dài nhất chỉ có thể là học và giáo dục. Tôi đã có 10 năm hoạt động ở trong lĩnh vực của mình. Vì những câu chuyện tuổi trẻ và bởi vì tôi chịu được áp lực, tôi đã phải tạm dừng học đại học khi đang là sinh viên năm 3 khoa Kinh tế Đối ngoại tại trường Đại học Ngoại Thương. Đến bây giờ tôi luôn suy nghĩ về điều đó rất nhiều".