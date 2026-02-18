Hoa hậu Hương Giang ra mắt nhà Phú Cường

Ngoài sum họp bên gia đình, Tết đến còn là thời điểm vàng để những cặp đôi ra mắt họ hàng, người thân. Mới đây nhất, mạng xã hội râm ran trước loạt khoảnh khắc Hương Giang về nhà Phú Cường chơi Tết. Không xuất hiện với layout lộng lẫy, nàng hậu chọn ăn diện giản dị nhưng vẫn khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Hương Giang diện áo len màu đỏ rượu vang kết hợp quần trắng thể thao, tóc đen dài xõa tự nhiên. Cả hai không có cử chỉ quá thân mật nhưng tương tác khá tự nhiên, gần gũi. Đây cũng là lần thứ 2 Hương Giang về nhà Phú Cường.

Ngoài ra, Hương Giang còn chứng minh mối quan hệ thân thiết với các thành viên nhà đàng trai khi chụp ảnh cùng trẻ con đến người lớn tuổi. Cô ngồi bệt trên chiếu, thoải mái cụng ly và trò chuyện cùng người thân trong gia đình Phú Cường. Nhìn những hình ảnh này cũng đủ chứng minh tình cảm đặc biệt của Hương Giang và Phú Cường dành cho nhau.

Hương Giang có mặt tại nhà của Phú Cường để đón năm mới (Ảnh: Tổng hợp)

Hương Giang và gia đình Phú Cường vui vẻ trò chuyện, nâng ly chúc mừng năm mới (Ảnh: Tổng hợp)

Câu chuyện hẹn hò của Hương Giang và Phú Cường bắt đầu rộ lên từ hàng loạt "dấu vết" trùng hợp do dân mạng tinh mắt phát hiện: cùng check-in một địa điểm, xuất hiện chung khung hình hay lộ những khoảnh khắc đầy tình ý tại sự kiện. Tất cả khiến mối quan hệ giữa họ càng thêm chắc nịch trong mắt công chúng.

Không chỉ vậy, Phú Cường nhiều lần góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi. Ở phía sau sân khấu, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu trong các show diễn, sự kiện và chăm sóc vô cùng chu đáo.

Phú Cường và Hương Giang thường xuyên lộ ảnh tình tứ (Ảnh: FBNV)

Phú Cường từng công khai ôm Hương Giang, sang Thái Lan ủng hộ cô thi Miss Ụniverse (ảnh: FBNV)