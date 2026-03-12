Hoa hậu Hong Kong khoe dáng ở Phú Quốc

Ngày 9/3, Viên Gia Mẫn (Candy Yuen) chia sẻ video đi nghỉ dưỡng ở biển. Trong một video, người đẹp 8X diện bikini dây bé xíu màu đỏ và cam, khoe đường cong “bốc lửa” trên bãi biển.

Ở video khác, Viên Gia Mẫn vẫn mặc bộ đồ bơi đó, nhưng khung cảnh đổi sang trong phòng khách sạn. Cô tiết lộ đang ở đảo Phú Quốc (Việt Nam).

Viên Gia Mẫn khoe dáng với bikini ở Phú Quốc. Nguồn: IG

Viên Gia Mẫn nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ truyền thông Hong Kong (Trung Quốc).

HK01 khen nữ diễn viên sở hữu thân hình thon gọn, săn chắc, không chút mỡ thừa, còn có cả cơ bụng. Trong khi đó, tờ On mô tả: “Trước ống kính, cô khẽ vuốt tóc, hơi nghiêng vai và mỉm cười duyên dáng, lộ rõ thân hình chữ S quyến rũ”.

Cư dân mạng cũng trầm trồ trước sắc vóc thách thức thời gian của Viên Gia Mẫn, đánh giá cô trẻ trung hơn tuổi 42.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, là diễn viên kiêm người dẫn chương trình ở Hong Kong (Trung Quốc).

Cô học nội trú tại trường Mater Christi College ở Melbourne, Australia, từ năm 13 tuổi. Sau đó, người đẹp theo học ngành truyền thông tại University of Melbourne, rồi chuyển đến Đại học Hong Kong - nơi cô tốt nghiệp với chuyên ngành Văn học so sánh.

Viên Gia Mẫn từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009, giành được giải Hoa hậu ăn ảnh nhất. Đây là bước đệm giúp cô bước chân vào ngành giải trí xứ Cảng Thơm.

Sau cuộc thi, cô ký hợp đồng độc quyền với TVB, làm MC rồi chuyển sang đóng phim. Cô được chú ý qua những bộ phim như Tiềm hành truy kích (2011), Đổ thành phong vân (2014), Lan Quế Phường (2014)… Trong đó, gây tranh cãi nhất là vai diễn trong bộ phim Áp vương (2015) vì có nhiều cảnh nóng bỏng.

Viên Gia Mẫn được khen vì sở hữu sắc vóc quyến rũ ở tuổi 42.

Đời tư của Viên Gia Mẫn khá ồn ào. Năm 2022, cô vướng ồn ào tình cảm với cha con tỷ phú Chung Bồi Sinh. Cô mô tả cuộc sống trong gia đình họ Chung là “cơn ác mộng”.

Sau sự việc, cô chuyển đến Anh sinh sống một thời gian, nhưng đã trở lại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2025.

Thời gian gần đây, cô hoạt động mạnh trên mạng xã hội và các nền tảng nội dung trả phí. Việc đăng ảnh và video gợi cảm khiến cô bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích “kiếm tiền bằng hình thể”. Viên Gia Mẫn đáp trả rằng đó là quyền cá nhân của cô.