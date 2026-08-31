Á hậu 1 là Đặng Khuông Mẫn (Ada Tang - 24 tuổi), cao 1,74 m. Cô tốt nghiệp Đại học Kingston, Anh và là trợ lý thiết kế cho một thương hiệu thời trang. Đặng Khuông Mẫn bước vào cuộc thi với tâm thế bình tĩnh. Cô chia sẻ rất bất ngờ vì có thể tiến vào vòng bán kết. "Ban đầu, tôi không ngờ mình lại lọt vào Top 4, tôi cảm thấy đã chiến thắng chính mình. Tôi ngạc nhiên khi họ công bố mình đoạt ngôi vị á hậu, nhưng tôi chấp nhận thực tế rất nhanh. Tôi cảm thấy mình không có những phẩm chất giống Viên Ti Hành, cũng không xinh đẹp như Lý Trạch Hân hay được yêu thích như Lô Úy Tình, nên tôi cảm thấy khó xử và lạc lõng giữa họ", cô nói.