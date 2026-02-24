Hoa hậu Hoàn vũ bất ngờ thú nhận kết hôn từ tận 2 năm trước, danh tính ông xã khiến công chúng "bật ngửa"

Ngày 24/2, tờ KoreaBoo đưa tin Hoa hậu Pooklook Fonthip Watcharatrakul gây xôn xao khi bất ngờ thú nhận rằng cô đã âm thầm kết hôn từ 2 năm trước, nhưng không công khai. Pooklook Fonthip Watcharatrakul tiết lộ cô tổ chức đám cưới tại nhà riêng vào ngày 2/12/2024. Trong ngày trọng đại, người đẹp này chỉ mời gia đình, bạn bè thân thiết, bao gồm nữ diễn viên hàng đầu Thái Lan Aum Patchrapa đến tham dự.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul cũng hạnh phúc chia sẻ ảnh cưới với người hâm mộ, đồng thời cảm ơn các đồng nghiệp trong showbiz đã giúp vợ chồng cô giữ kín chuyện kết hôn trong những năm qua. Từ những khoảnh khắc trong ngày vui của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2010, công chúng mới vỡ lẽ, bật ngửa trước danh tính ông xã của Pooklook Fonthip Watcharatrakul. Không phải ai xa lạ, chồng của nàng hậu hàng đầu chính là Pattaradet Sa-nguankwamdee - nam diễn viên phim truyền hình giờ vàng đình đám xứ chùa vàng.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul bí mật kết hôn vào đầu tháng 12/2024 trong hôn lễ diễn ra tại nhà riêng. Nguồn: Instagram.

Chồng cô không ai xa lạ chính là nam diễn viên Pattaradet Sa-nguankwamdee. Ảnh: Instagram.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul và Pattaradet Sa-nguankwamdee từng nhiều lần hợp tác trên màn ảnh. Đầu năm nay, họ cùng nhau đóng chính trong tác phẩm The Fighter, song giấu nhẹm chuyện đã là vợ chồng.

Trước đó, cặp sao vô số lần vướng nghi vấn "phim giả tình thật", nhưng đều chối bay chối biến, không thừa nhận chuyện yêu đương. Đầu tháng 1, tin đồn về việc Pooklook Fonthip Watcharatrakul và Pattaradet Sa-nguankwamdee đã kết hôn lan truyền khắp showbiz sau khi họ bị phát hiện cùng chuyển đến 1 biệt thự sang trọng. Khi bị hỏi về chuyện đã cùng nhau xây dựng tổ ấm, cặp đôi này giữ im lặng.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul và Pattaradet Sa-nguankwamdee đóng chính trong tác phẩm The Fighter vào đầu năm nay. Ảnh: KoreaBoo.

Cặp sao hàng đầu xứ chùa vàng giấu nhẹm, chối bay chối biến chuyện yêu đương, kết hôn suốt những năm qua. Ảnh: Instagram.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul sinh năm 1990, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thái Lan Hoàn vũ 2010 và đại diện cho Thái Lan tham dự cuộc thi Miss Universe 2010. Pattaradet Sa-nguankwamdee cũng sinh năm 1990, là tài tử hàng đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất.

Nguồn: KoreaBoo, Thairath



