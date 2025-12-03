Hoa hậu Đỗ Hà vướng chỉ trích

Từ sau khi kết hôn, mọi khoảnh khắc của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Cô được khen ngợi vì hình ảnh ngày càng chín chắn, sang trọng, đặc biệt là phong cách thanh lịch trong lễ cưới và loạt sự kiện trước khi về làm dâu nhà giàu.

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bàn tán dữ dội vì đoạn clip Đỗ Hà diện váy body siêu ngắn, ôm sát và khoe đôi chân dài mướt mắt. Dù vóc dáng của nàng hậu vốn là lợi thế, khoảnh khắc này vẫn tạo nên ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng chiếc váy ngắn đến mức dễ tạo cảm giác phản cảm trong một vài chuyển động, không phù hợp với hình ảnh kín đáo mà Đỗ Hà đã xây dựng.

Không chỉ thế, chiếc váy này còn khiến Đỗ Hà lộ khuyết điểm vòng 2 không thon gọn. Nhiều người cho rằng sự thay đổi quá đột ngột này khiến hình ảnh của Đỗ Hà trở nên lệch nhịp, không còn kín đáo, sang trọng như trước đó.

Đoạn clip gần 30 giây khiến Hoa hậu Đỗ Hà vướng tranh cãi

Hoa hậu Đỗ Hà khoe chân dài nhưng netizen chỉ chú ý đến chiếc váy quá ngắn

Khi cô chuyển động, chiếc váy này dễ tạp cảm giác phản cảm

Một bộ phận khán giả thẳng thắn nhận xét rằng nàng hậu nên tiết chế hơn, bởi ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh. Việc giữ được phong cách lịch sự, sang trọng đã trở thành "điểm cộng" lớn của Đỗ Hà suốt nhiều năm, và đó cũng là lý do khiến họ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục duy trì hình ảnh ấy. Sự thay đổi phong cách này không phù hợp với Đỗ Hà.

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, cũng có không ít ý kiến đứng về phía Đỗ Hà. Họ cho rằng một người phụ nữ sau khi kết hôn vẫn có quyền được làm mới bản thân, được thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau. Chiếc váy ngắn chỉ là một lựa chọn thời trang, không thể trở thành thước đo để đánh giá phẩm chất hay lối sống của nàng hậu.

Cư dân mạng đa phần đều để ý, không hài lòng với chiếc váy ngắn của Đỗ Hà

Từ cô gái xuất thân nhà nông, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bước sang trang mới khi chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Đỗ Thị Hà từng chinh chiến quốc tế và dừng chân ở vị trí Top 13 Miss World 2021. Thời gian đương nhiệm, cô chăm chỉ chạy show, liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk với vị trí first face hoặc vedette. Ngoài ra, nàng hậu gốc Thanh Hóa còn nhận nhiều job quảng cáo, là gương mặt xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để học tập. Hoa hậu Việt Nam 2020 tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình. Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài".

Trước khi kết hôn, Đỗ Hà xây dựng hình ảnh "phú bà" kín đáo, sang trọng