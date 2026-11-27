Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền giành hai giải thưởng Best Catwalk và Best Elegance tại Miss Heritage International 2026 (Hoa hậu Di sản Quốc tế lần thứ 9) diễn ra tại Thái Lan.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Heritage International 2026 diễn ra ngày 26/11 tại ESC Park Rangsit, Thái Lan với sự tham gia của 47 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sân chơi sắc đẹp hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ gắn với bản sắc văn hóa, các giá trị di sản và truyền thống của mỗi dân tộc.

Hình ảnh Thu Huyền tham gia các hoạt động tại cuộc thi.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Trần Thị Thu Huyền, quê Kỳ Thượng, Hà Tĩnh. Trong phần khai mạc, cô xuất hiện tự tin, giới thiệu bản thân và thể hiện niềm tự hào khi đại diện Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và cộng đồng tại Thái Lan như tham quan bảo tàng phim, nông trại sen, trải nghiệm làm vườn và giao lưu tại các tổ chức bảo trợ trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, tiệc truyền thống Thái Lan và trưng bày sản phẩm đặc trưng của từng quốc gia cũng được tổ chức.

Nàng hậu giới thiểu các đặc sản Việt Nam và nhận được sự quan tâm.

Ở các phần thi chính thức, thí sinh lần lượt thể hiện tài năng, trình diễn quốc phục, trang phục dạ hội và áo tắm. Đêm chung kết ngày 26/11 có nhiều tiết mục nghệ thuật kết hợp văn hóa truyền thống với phong cách trình diễn hiện đại. Các màn giới thiệu trang phục Saiba đặc trưng của Thái Lan, Kebaya của Indonesia cùng quốc phục các quốc gia góp phần tạo nên không khí đa sắc màu trên sân khấu.

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa hậu Di sản Quốc tế 2026 được trao cho đại diện Mongolia. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Singapore và Á hậu 2 thuộc về Kenya.

Nàng hậu Việt tỏa sáng trên sân khấu.

Thu Huyền nhận 2 giải thưởng tại Miss Heritage International 2026.

Đại diện Việt Nam Trần Thị Thu Huyền được xướng tên ở hai hạng mục Best Catwalk (Người đẹp trình diễn catwalk đẹp nhất) và Best Elegance (Người đẹp Thanh lịch). Đây là những giải thưởng ghi nhận khả năng trình diễn và phong thái của cô trong suốt cuộc thi.

Với hai danh hiệu đạt được, Thu Huyền khép lại hành trình tại Miss Heritage International 2026. Cuộc thi là sân chơi kết nối các đại diện phụ nữ đến từ nhiều quốc gia thông qua những hoạt động tôn vinh văn hóa, di sản và truyền thống dân tộc.