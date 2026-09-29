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Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 thông báo dừng tổ chức tại Việt Nam

Như Mây (ảnh BTC cung cấp)
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Ngày 29/9, Công ty TNHH Future Star World, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Global) tại Việt Nam, gửi công văn tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, thông báo ngừng tổ chức cuộc thi tại Việt Nam.

Theo công văn, kế hoạch tổ chức cuộc thi đã có những thay đổi do một số yếu tố khách quan, trong đó có việc một số đoàn quốc tế thay đổi kế hoạch tham dự. Đến ngày 28/9, đơn vị tổ chức tiếp tục nhận được thông tin người thân của lãnh đạo cuộc thi qua đời trong một vụ tai nạn. Sự việc khiến Ban Lãnh đạo cuộc thi không thể tiếp tục triển khai chương trình tại Việt Nam theo kế hoạch.

Trên cơ sở thông tin này, Công ty TNHH Future Star World quyết định ngừng tổ chức Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 tại Việt Nam.

Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 thông báo dừng tổ chức tại Việt Nam - Ảnh 1.

Trao đổi về sự việc, ông Võ An Nguyên, Trưởng ban tổ chức, cho biết ông rất tiếc khi chương trình không thể diễn ra như dự kiến. Ông gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý, đối tác và những đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ chương trình trong thời gian qua, đồng thời hy vọng Miss Heritage Global có thể trở lại Việt Nam khi các điều kiện phù hợp.

Trước đó, ban tổ chức công bố Việt Nam lần đầu đăng cai Miss Heritage Global tại Đà Nẵng. Theo kế hoạch, cuộc thi quy tụ hàng chục đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá du lịch tại Huế, Đà Nẵng trước khi bước vào đêm chung kết.

Đêm chung kết Miss Heritage Global 2026 dự kiến diễn ra tối 7/10 tại Đà Nẵng. Việc cuộc thi ngừng tổ chức đồng nghĩa các hoạt động dự kiến từ ngày 2 đến 8/10 cũng không thể diễn ra theo lịch trình ban đầu.

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