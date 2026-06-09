Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam được ưu ái đóng loạt phim nghìn tỷ vẫn bị chê “đơ”: Nhan sắc không cứu nổi diễn xuất?

Liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh doanh thu khủng, thậm chí đóng chính phim hơn 300 tỷ đồng, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn bị nhiều khán giả nhận xét diễn xuất còn “đơ”, thiếu cảm xúc dù sở hữu nhan sắc nổi bật

Vài năm gần đây, màn ảnh rộng Việt chứng kiến sự đổ bộ của nhiều gương mặt “tay ngang” bước ra từ các cuộc thi nhan sắc. Trong số đó, Hoa hậu Trần Tiểu Vy là cái tên gây chú ý hơn cả khi liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh lớn, thậm chí đảm nhận vai nữ chính ở loạt phim doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Sở hữu nhan sắc được xem là “quốc bảo visual” của Vbiz, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn ưu ái. Tuy nhiên, song song với độ phủ sóng ngày càng lớn trên màn ảnh, nàng hậu cũng liên tục vướng tranh cãi vì khả năng diễn xuất còn hạn chế.

Liên tiếp góp mặt trong các phim trăm tỷ, nghìn tỷ

Chỉ trong thời gian ngắn, Tiểu Vy đã xuất hiện trong liên tiếp 3 dự án điện ảnh đình đám. Đáng chú ý nhất là Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, nơi cô đảm nhận vai nữ chính. Bộ phim ra mắt dịp Tết 2025 và nhanh chóng vượt mốc hơn 300 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Việt.

Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 từng gây bất ngờ khi xuất hiện ở phân cảnh cuối phim Mai với vai cameo đặc biệt - vợ của nhân vật Sâu. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi, Tiểu Vy vẫn tạo được thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, nhí nhảnh.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Thỏ Ơi!! với vai khách mời trên talkshow Chị Bờ Vai. Các dự án mà nàng hậu tham gia đều là những bộ phim chiếu dịp lễ, Tết và đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi bén duyên với các phim của Trấn Thành, Tiểu Vy từng thử sức với diễn xuất qua web drama Chủ Tịch Giao Hàng của Trường Giang hay phim kinh dị Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Tuy nhiên, những vai diễn này chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Phải đến khi xuất hiện trong các dự án điện ảnh có sức hút lớn, Hoa hậu Việt Nam 2018 mới thực sự được công chúng chú ý ở vai trò diễn viên.

Diễn xuất gây tranh cãi dù nghiêm túc theo đuổi điện ảnh

Sau thành công thương mại của Bộ Tứ Báo Thủ, Tiểu Vy tiếp tục được giao vai chính trong Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Đây được xem là bước đi cho thấy người đẹp hoàn toàn nghiêm túc với con đường diễn xuất thay vì chỉ tham gia cho có mặt.

Tuy nhiên, bộ phim khi ra mắt đầu tháng 6 nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận trái chiều. Dù đạt doanh thu khoảng 13 tỷ đồng sau những ngày đầu công chiếu, diễn xuất của Tiểu Vy tiếp tục trở thành chủ đề bị bàn tán.

Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu vẫn lộ điểm yếu về đài từ, cách thoại còn cứng và biểu cảm gương mặt thiếu linh hoạt. Không ít khán giả nhận xét Tiểu Vy đẹp nhưng chưa thật sự nhập vai, đôi lúc tạo cảm giác “đọc thoại” thay vì sống cùng nhân vật.

Trước những tranh luận này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lên tiếng bảo vệ lựa chọn của mình. Anh cho biết bản thân không tìm kiếm một nhân vật quá kịch tính hay phô diễn cảm xúc mạnh, mà cần một hình tượng mang vẻ bí ẩn, mong manh và khó đoán.

“Tôi cần một nhân vật khiến người xem luôn cảm thấy có điều gì đó khó đoán, vừa mong manh, vừa bí ẩn, vừa khiến khán giả muốn tiếp tục quan sát. Đó là điều Vy đã làm được”, nam đạo diễn chia sẻ.

Anh cũng tiết lộ trong nhiều cảnh quay, chính anh là người yêu cầu Tiểu Vy tiết chế cảm xúc thay vì đẩy lên quá cao.

Về phía mình, Tiểu Vy thừa nhận cô vẫn còn nhiều thiếu sót và xem mỗi dự án là cơ hội để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Tại showcase phim Ốc Mượn Hồn, nàng hậu cho biết đây là một trong những vai diễn khó nhất cô từng đảm nhận bởi nhân vật có nội tâm phức tạp và nhiều giằng xé tâm lý.

“Tôi chưa dám nói mình tiến bộ quá nhiều, nhưng chắc chắn đã ‘người lớn’ hơn qua từng vai diễn. Ở Ốc Mượn Hồn, tôi phải thể hiện hai tuyến nhân vật với màu sắc hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến tôi áp lực nhưng cũng rất hào hứng”, cô chia sẻ.

Người đẹp sinh năm 2000 cho biết cô đọc tất cả nhận xét của khán giả, kể cả những lời chê bai. Dù buồn, Tiểu Vy xem đây là động lực để hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai.

“Có những lời góp ý khiến tôi buồn chứ. Nhưng nếu không có những góp ý đó thì mình khó nhận ra điểm yếu của mình ở đâu để sửa đổi”, nàng hậu bày tỏ.

Tiểu Vy cũng tiết lộ cô đã tham gia các khóa học diễn xuất để trau dồi kỹ năng, bởi với cô, diễn xuất là hành trình dài và không thể trưởng thành chỉ sau vài vai diễn.

Nhan sắc “ngàn năm có một” của Vbiz

Dù diễn xuất còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận Tiểu Vy là một trong những hoa hậu sở hữu nhan sắc nổi bật nhất showbiz Việt hiện tại.

Năm 2018, khi mới 18 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Phương Nga hay Thúy An. Visual của Tiểu Vy nhanh chóng gây sốt nhờ vẻ đẹp được nhận xét mang đậm nét Á Đông hiện đại.

Trang Koreaboo của Hàn Quốc từng gọi cô là “Nữ hoàng nhan sắc” khi đưa tin về màn đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Không chỉ khán giả, nhiều nhân vật quyền lực trong giới sắc đẹp cũng dành lời khen cho visual của nàng hậu.

“Dì Dung” Phạm Kim Dung từng gọi nhan sắc của Tiểu Vy là “ngàn năm có một”, trong khi CEO Bảo Hoàng của UniMedia khẳng định cô là hoa hậu Việt Nam có gương mặt đẹp nhất.

Sau đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt Top 30 chung cuộc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo, sự kiện quốc tế và đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc.

Sở hữu visual nổi bật cùng độ nhận diện cao, Tiểu Vy rõ ràng đang có nhiều lợi thế để phát triển ở lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, để thật sự được công nhận là diễn viên thay vì chỉ là một “bình hoa di động”, nàng hậu có lẽ vẫn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực bằng chính những vai diễn của mình.