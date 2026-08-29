Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam tự lái xe motor đi giữa lòng Himalaya: "Chỉ cần đủ can đảm đi tiếp"

"Đôi khi, mình không cần biết chính xác đích đến sẽ như thế nào. Chỉ cần đủ can đảm để mở lòng và đi tiếp", nàng hậu này chia sẻ.

Mới đây, Jennifer Phạm khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh trong hành trình khám phá Himalaya. Cô cho biết lựa chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, băng qua những cung đường nằm giữa lòng dãy Himalaya. Đây là hành trình mang đến cho người đẹp không chỉ những trải nghiệm mới mẻ mà còn nhiều suy ngẫm về cuộc sống.

Hoa hậu Jennifer Phạm vừa có chuyến đi Tây Tạng

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm tâm sự: "Có những hành trình, điều đáng nhớ nhất không phải là mình đã đến đâu… mà là mình đã đi qua nó như thế nào. Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé.

Ngồi giữa một khung cảnh hùng vĩ như thế, tôi chợt nghĩ… Cuộc sống cũng giống như một cung đường núi. Có những đoạn rất đẹp. Có những đoạn quanh co, gập ghềnh và chẳng biết phía trước sẽ là gì. Nhưng nếu cứ mãi chọn con đường dễ đi, có lẽ mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều chỉ có thể nhìn thấy khi dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Đôi khi, mình không cần biết chính xác đích đến sẽ như thế nào. Chỉ cần đủ can đảm để mở lòng và đi tiếp. Và rồi giữa những dãy Himalaya hùng vĩ, tôi nhận ra một điều rất giản dị: Thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những giới hạn mà mình từng tự đặt ra cho chính mình. Cứ đi. Cứ khám phá. Cứ sống một cuộc đời khiến mình khi nhìn lại, có thể mỉm cười và nói: Mình đã thật sự sống!".

Jennifer Phạm bắt đầu hành trình đi mô tô để tận hưởng cảnh quan thiên nhiên từ Leh đến Nubra.

"Có những con đường, chỉ khi tự mình đi qua mới hiểu thế nào là tự do", người đẹp chia sẻ

Giữa Himalaya rộng lớn, nàng hậu bỗng thấy những giới hạn của mình thật nhỏ bé.

Có những ngày, cô chỉ cần được tự do giữa đất trời là đã thấy cuộc đời thật đẹp.

"Không cần biết phía trước là gì, chỉ cần đủ can đảm để đi tiếp", Jennifer Phạm tâm sự.

Cô vượt qua Khardung La - một trong những cung đèo cao nhất thế giới có thể chinh phục bằng mô tô, ở độ cao khoảng 5.600m.

"Một chút nắng, một chút gió, một cung đường dài… và rất nhiều tự do", người đẹp hào hứng.

Diskit Monastery là một trong những tu viện cổ và nổi tiếng của Nubra Valley, thuộc truyền thống Gelug của Phật giáo Tây Tạng. Cô đứng giữa không gian này, tự nhiên thấy lòng mình cũng chậm lại.

"Giữa một vùng đất khắc nghiệt, những tu viện vẫn đứng đó qua bao thế hệ. Có những điều không cần nói thành lời... chỉ cần đứng yên một chút, mình cũng có thể cảm nhận được sự bình an", Jennifer Phạm viết.

Cô chia sẻ thêm: "Trên cao nhìn xuống Nubra, những dãy núi nối tiếp nhau đến tận chân trời. Có lẽ đây cũng là điều tôi thích nhất ở những vùng đất như Ladakh....thiên nhiên luôn khiến mình biết mình nhỏ bé, nhưng không hề nhỏ bé trong chính hành trình của mình".

Theo Jennifer Phạm, hãy cứ đi, cứ khám phá... vì thế giới này vẫn còn quá nhiều điều đẹp đẽ đang chờ mình phía trước...

.. Và có lẽ, thanh xuân đẹp nhất là khi mình vẫn còn đủ can đảm để sống theo cách mình muốn.

Jennifer Phạm là một trong những người đẹp nổi bật của showbiz Việt. Cô sinh năm 1985 tại TP.HCM, từng đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 và sau đó trở về Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Không chỉ được biết đến với nhan sắc, Jennifer Phạm còn ghi dấu ấn với vai trò MC, người mẫu và diễn viên. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình, sự kiện lớn và nhận được sự yêu mến nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp linh hoạt.

Bên cạnh sự nghiệp, Jennifer Phạm còn được chú ý bởi cuộc sống gia đình. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tái hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012. Hai người có cuộc sống khá kín tiếng, thường dành thời gian chăm sóc các con và cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch. Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc, gia đình đến những chuyến khám phá nhiều vùng đất mới.

Ở tuổi 40, người đẹp vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, phong thái năng động. Vì thế, cô được mệnh danh là một trong những nàng hậu đẹp nhất showbiz Việt.