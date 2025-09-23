Hoa hậu bị tước vương miện vì lộ clip nhạy cảm, tiết lộ lý do bất ngờ

Mới đây, theo thông tin từ Thaiger , Suphannee "Baby" Noinonthong đăng quang vào ngày 20/9, trở thành đại diện tỉnh Prachuap Khiri Khan tham dự Miss Grand Thailand 2026 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan). Tuy nhiên, sáng 21/9, nhiều clip quay cảnh cô trong trang phục mỏng manh, thực hiện các hành động gợi cảm được lan truyền chóng mặt, khiến ban tổ chức lập tức đưa ra quyết định cứng rắn.

Tân Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị tước vương miện.

Trong thông báo chính thức, ban tổ chức cho biết:

"Đương kim Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị phát hiện tham gia một số hoạt động không phù hợp với tinh thần và nguyên tắc của cuộc thi. Do đó, chúng tôi buộc phải chấm dứt nhiệm kỳ của cô ấy. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới khán giả và các nhà tài trợ vì đã không điều tra kỹ lưỡng ngay từ đầu".

Trước làn sóng chỉ trích, Suphannee "Baby" Noinonthong thừa nhận mình chính là nhân vật trong những clip và ảnh nóng gây tranh cãi. Cô gửi lời xin lỗi công khai:

"Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Hành động trong quá khứ của tôi đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cuộc thi và toàn xã hội. Tôi xin lỗi gia đình, ban tổ chức, các thí sinh, bạn bè và những người đã ủng hộ tôi. Đây là một bài học lớn, tôi sẽ tập trung hoàn thiện bản thân và không để sự việc tương tự tái diễn".

Suphannee “Baby” Noinonthong đã lên tiếng xin lỗi và giải thích lý do đằng sau những clip nhạy cảm.

Đáng chú ý, Baby tiết lộ lý do bất ngờ đằng sau sự việc. Cô cho biết mình buộc phải tham gia các nội dung gợi cảm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ – người đang nằm liệt giường. Chia sẻ này khiến nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, trong khi vẫn có ý kiến cho rằng quy định và chuẩn mực của các cuộc thi nhan sắc cần được tôn trọng.

Suphannee "Baby" Noinonthong, 27 tuổi, lẽ ra sẽ cùng 76 đại diện tỉnh thành khác tranh tài tại Miss Grand Thailand 2026. Tuy nhiên, sau biến cố này, cô sẽ không còn cơ hội góp mặt trong hành trình đến vương miện quốc gia.



