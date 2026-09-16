'Hoa hậu bị ghét nhất màn ảnh' giải nghệ bán kim cương, U60 độc thân giàu có

Đảm nhận nhiều vai diễn phản diện, nữ diễn viên này từng bị khán giả gắn mác "hoa hậu bị ghét nhất"màn ảnh TVB".

Hoa hậu Hong Kong Hướng Hải Lam là nhan sắc mang tính biểu tượng một thời. Dù không may mắn khi lấn sân sang làm diễn viên, song nàng hậu lại thành công rực rỡ với con đường kinh doanh.

Trở thành “hoa hậu bị ghét nhất màn ảnh nhỏ”

Sinh năm 1974 tại Thượng Hải (Trung Quốc), Hướng Hải Lam theo gia đình sang Canada sinh sống và học tập từ nhỏ. Nhờ thành tích tốt, người đẹp tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học British Columbia (UBC).

Năm 1998, cô quyết định trở về nước để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do TVB tổ chức. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng trình độ học vấn ấn tượng, Hướng Hải Lam đã giành được vương miện và nhiều giải thưởng phụ.

Sau đó, cô đại diện quê nhà chinh chiến tại Miss Universe 1999. Dù không đạt thành tích cao, song việc được góp mặt ở sân chơi sắc đẹp quốc tế hàng đầu giúp tên tuổi của người đẹp được biết đến rộng rãi.

Hướng Hải Lam đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1998.

Nhờ loạt danh hiệu này, mỹ nhân nhanh chóng được nhà đài TVB “chọn mặt gửi vàng” và giao cho không ít vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dương Quý phi, Hồ sơ trinh sát IV, Vẻ đẹp bị đánh cắp... Tuy nhiên, diễn xuất của Hướng Hải Lam không được đánh giá cao.

Bởi lẽ đó, TVB quyết định thay đổi chiến thuật để giúp Hướng Hải Lam gây ấn tượng với khán giả hơn, giao cho cô đảm nhận tuyến vai phản diện, song lại phản tác dụng. Chính những vai diễn này khiến minh tinh bị mất thiện cảm trong mắt mọi người.

Từ lối diễn xuất bị chê cho đến việc đảm nhận tuyến nhân vật đáng ghét, Hướng Hải Lam vô tình bị gắn mác “hoa hậu bị ghét nhất màn ảnh TVB”.

Giải nghệ đi bán kim cương

Sau gần 10 năm bước vào làng giải trí, sự nghiệp của Hướng Hải Lam vẫn “giậm chân tại chỗ”. Vì thế, nữ diễn viên quyết định không gia hạn hợp đồng với TVB.

Năm 2008, Hướng Hải Lam tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Chia sẻ về việc này, nàng hậu cho biết sau nhiều năm “ăn cơm nghệ thuật”, cô vẫn không thể làm quen với cuộc sống của giới nghệ sĩ. Áp lực của người nổi tiếng chính là thiếu tự do, không thể là chính mình, do đó cô rút khỏi ngành công nghiệp này.

Mỹ nhân giải nghệ để chuyển hướng kinh doanh kim cương.

Rời ánh đèn sân khấu, Hướng Hải Lam chuyển sang Thượng Hải làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng trước khi dấn thân vào kinh doanh. Cô từng điều hành công ty tổ chức sự kiện và tiệc cưới, sau đó mở rộng sang lĩnh vực trang sức, đặc biệt là kim cương.

Nhờ nền tảng kinh doanh, Hướng Hải Lam nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trong lĩnh vực mới. Ngoài kinh doanh kim cương, cô còn làm đại diện thương hiệu, dẫn chương trình, quảng bá sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tham gia nhiều sự kiện thương mại. Công việc thuận lợi giúp nàng hậu họ Hướng sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 52 của Hoa hậu Hướng Hải Lam.

Ở tuổi ngoài 50, Hướng Hải Lam vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối và phong thái sang trọng nhờ duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn. Khán giả nhận xét người đẹp gần như không thay đổi nhiều so với thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Giàu có và xinh đẹp, song Hoa hậu Hong Kong 1998 vẫn chọn cuộc sống độc thân. Nhiều năm qua, Hướng Hải Lam khá kín tiếng và hầu như không có một tin đồn tình ái nào.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, người đẹp cho biết cô không kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác mà luôn mong muốn gặp được người thực sự phù hợp. Theo nàng hậu, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc phải lập gia đình, mà quan trọng là có cuộc sống cân bằng và làm điều mình yêu thích.