HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoa hậu 38 tuổi trả lại siêu xe, rời biệt thự 3.000m2 sau khi chia tay đại gia nghìn tỷ

Gia Linh
|

Nàng hậu có cuộc sống khác biệt một trời một vực sau khi chia tay bạn trai tỷ phú.

Sau khi kết thúc mối tình 8 năm với doanh nhân giàu có Dương Chấn Nguyên, cuộc sống của Hoa hậu Hong Kong Trần Đình Hân được công chúng hết mực quan tâm.

Trước đó, người đẹp này được coi là cô dâu hào môn tương lai của showbiz, được bạn trai gia tài 1 tỷ HKD (3.356 tỷ đồng) hết mực yêu chiều. Trần Đình Hân từng khiến netizen phải xuýt xoa khi khoe cuộc sống nhung lụa trong siêu biệt thự rộng 3.000 mét vuông tại khu vực đắc địa Kau To Shan (Hong Kong, Trung Quốc), được bạn trai tặng cho 2 chiếc siêu xe đắt đỏ, có tài xế đưa đón mỗi ngày.

- Ảnh 1.

Trần Đình Hân hưởng cuộc sống nhung lụa bên bạn trai nghìn tỷ (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, giờ đây, mọi chuyện đã khác đi với nàng Hoa hậu 38 tuổi. Theo giới truyền thông xứ Cảng đưa tin, Trần Đình Hân đã dọn ra khỏi tổ ấm tình yêu, chuyển về sống một mình trong căn nhà rộng 500 mét vuông tại khu vực Wong Tai Sin (Hong Kong, Trung Quốc). Đồng thời, cô cũng chủ động trả lại siêu xe cho tình cũ.

TIN LIÊN QUAN

Mới đây, nàng hậu họ Trần gây chú ý khi đăng tải hình ảnh lên MXH, khoe khoảnh khắc đến gala ô tô nhận “xế yêu”. Sản phẩm do Trần Đình Hân lựa chọn là một chiếc xe điện thuộc nhãn hiệu trong nước, rõ ràng chẳng thể so bì được về giá trị so với siêu xe BMW trước đây. Hơn nữa, giờ đây, người đẹp này tự lái xe, chẳng hề có tài xế đón đưa, phục vụ đến tận răng như trước đây nữa.

Trang Sohu cho biết, cuộc sống của Trần Đình Hân trước và sau khi chia tay bạn trai hào môn có sự chênh lệch rất lớn. Có người cho rằng cô đã phí hoài 8 năm thanh xuân để rồi cuối cùng tay trắng. Cũng có người khẳng định, dù điều kiện sống thay đổi nhưng không có nghĩa là nàng hậu họ Trần đang đi lùi và chúc mừng cô có cuộc sống mới sau khi rời xa bạn trai cũ trăng hoa. Trong đó, đáng chú ý nhất là nghệ sĩ xứ Cảng Lâm Thịnh Bân khi công khai tuyên bố muốn giúp Trần Đình Hân tìm được tình yêu mới “out trình” bạn trai cũ về khối lượng tài sản.

- Ảnh 3.

Trần Đình Hân rời siêu biệt thự, chuyển sang dùng xe nhãn hiệu bình dân sau khi độc thân trở lại (Ảnh: Sohu).

Được biết, Trần Đình Hân đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2010 và giành được ngôi vị quán quân cùng 2 danh hiệu cao quý khác là “Hoa hậu thiện chí quốc tế” và “Hoa hậu đại sứ du lịch”. Tiếp đó, người đẹp ký hợp đồng với đài truyền hình TVB, chính thức bước chân vào showbiz.

Trần Đình Hân được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ, gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh, MC, show truyền hình...Cô từng được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của TVB và nhiều lần lọt Top 10 Nữ MC xuất sắc nhất.

- Ảnh 4.

Trần Đình Hân vừa xinh đẹp lại rất đa tài đa nghệ (Ảnh: Sohu).

Năm 2018, Trần Đình Hân được phát hiện hẹn hò với tỷ phú Dương Chấn Nguyên. Mối tình kiều nữ đại gia khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực, bởi lẽ Dương Chấn Nguyên từng đổ vỡ hôn nhân và còn có con riêng. Chưa hết, vị doanh nhân họ Dương nhiều lần dính thị phi tình ái, bị nghi “ăn nem ăn chả” với cả bạn thân Trần Đình Hân. Đến cuối năm 2025, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi sau 8 năm gắn bó.

- Ảnh 5.

Bạn trai tỷ phú nhiều lần dính nghi vấn ngoại tình, trong đó "bé ba" có cả bạn thân của Trần Đình Hân (Ảnh: Sohu).

Nguồn: Sohu

Nữ NSND 42 tuổi tái hôn: Chồng đại gia yêu chiều, ở biệt phủ, làm vườn hoa trái 7000m2 cho vợ dâng lễ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao hoa ngữ

đại gia nghìn tỷ

Trần Đình Hân

Hoa hậu Hong Kong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại