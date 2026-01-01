Hóa đơn trên 5 triệu đồng: Doanh nghiệp ủy quyền cho người lao động thanh toán rồi chuyển khoản hoàn tiền có được khấu trừ VAT?

Theo phản ánh của người nộp thuế tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, doanh nghiệp thực hiện theo quy trình: ủy quyền cho người lao động đi thanh toán, sau đó người lao động về quyết toán với công ty; doanh nghiệp chuyển tiền qua ngân hàng trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động không có sẵn tiền, công ty tạm ứng vào tài khoản cá nhân của người lao động, lập giấy ủy quyền để người lao động đi thanh toán; sau khi hoàn tất, doanh nghiệp tiếp tục quyết toán, chuyển khoản phần còn thiếu hoặc thu hồi tiền mặt nếu còn thừa.

Người nộp thuế đặt câu hỏi: với hình thức này, hóa đơn có giá trị trên 5 triệu đồng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Trả lời nội dung này, Cục Thuế cho biết, tại điểm i khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

"i) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được ủy quyền cho cá nhân là người lao động của cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của cơ sở kinh doanh, sau đó cơ sở kinh doanh thanh toán lại cho người lao động bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào."

Căn cứ quy định nêu trên, người lao động được ủy quyền thanh toán không dùng tiền mặt theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của cơ sở kinh doanh và cơ sở kinh doanh thanh toán lại cho người lao động bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.