Hoa cả mắt trước loạt địa điểm "màu mè hoa lá hẹ" nhất hành tinh, Việt Nam cũng góp mặt

Nhiệt đới, ồn ào và đầy màu sắc - đó là tất cả những gì khách du lịch thường nhắc về Rio de Janeiro, thành phố nổi tiếng nhất Brazil. Trong số đó, khu ổ chuột Santa Marta nổi bật hơn hẳn vì được sơn phết những màu cực kỳ bắt mắt.

Từng là một khu ổ chuột trên bờ vực bị phá hủy, giờ đây Kampung Warna Warni Jodipan bỗng trở thành điểm check-in cực hot trên Instagram ở Indonesia. Được biết, các sinh viên ở trường đại học địa phương đã cùng nhau lên kế hoạch giải cứu ngôi làng bằng cách sơn phết 7 sắc cầu vồng để thu hút khách du lịch.

Vừa đa văn hóa vừa đa sắc tộc, Bo-Kaap là một trong những quận hấp dẫn nhất của thành phố Cape Town, Nam Phi. Còn được gọi là khu phố Cape Malay, địa điểm này là nơi tập trung những dãy nhà phố sơn đủ màu nằm uốn lượn trên những con đường rải sỏi dốc.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một điểm dừng chân ở Singapore, đừng chỉ chăm chăm vào các khu mua sắm dọc theo đường Orchard. Hãy đến khu "Tiểu Ấn Độ" (Little India) và thoả thích ghé thăm những kiến trúc rực rỡ tại đây.

Ngôi làng Guatape ở Colombia từ lâu đã nổi tiếng vì tràn ngập màu sắc và sự quyến rũ. Ở đây, mọi ngôi nhà đều được sơn hỗn hợp nhiều màu sắc tươi sáng và tô điểm bằng các biểu tượng như lạc đà không bướu, hoa hướng dương, loài vẹt hoặc chiếc guitar điện...

Ngoài khơi Queensland của nước Úc, hệ sinh thái Great Barrier Reef trải dài hơn 2.300 mét, mang đến cho du khách trải nghiệm được ngắm nhìn cầu vồng óng ánh ngay dưới mặt nước với hơn 600 loại san hô khác nhau.

Là thủ đô của đất nước Cuba, Havana nổi bật với những góc nhà, ban công rực rỡ sắc màu. Cùng với những chiếc ô tô cổ điển chạy dọc con phố đầy nắng trên bờ biển Malecon, khung cảnh này quả thật rất hiếm có khó tìm trên thế giới.

Trại Annapurna (Nepal) nằm ở độ cao 4.130 mét so với mực nước biển. Khi đặt chân đến đây, bạn sẽ được chào đón bởi những lá cờ cầu vồng bay phấp phới giữa dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng.

Vinicunca là ngọn núi Cầu Vồng cực nổi tiếng ở Peru, có độ cao hơn 5.000 mét. Được hình thành từ hàng triệu năm trước, các rặng núi trầm tích đã lắng đọng thành những sọc màu đáng kinh ngạc, độc nhất vô nhị trên hành tinh.

Ở Chamarel, Mauritius có một địa điểm hút khách du lịch nhờ những đụn cát đầy màu sắc được hình thành từ sự phân hủy của đá núi lửa, gọi là "Coloured Earths". Thời điểm tham quan đồi cát này đẹp nhất là vào buổi sáng khi mặt trời vừa mọc.

Hội An từ lâu đã nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính. Đặc biệt đến đây, du khách không thể nào bỏ lỡ trải nghiệm chụp ảnh cùng những dãy đèn lồng đủ màu sắc, toả sáng huyền ảo trong đêm. Gọi đây là "thành phố đèn lồng" của Việt Nam cũng chẳng sai bạn nhỉ!

Là suối nước nóng lớn nhất Hoa Kỳ và lớn thứ ba trên thế giới, Grand Prismatic trong khuôn viên vườn quốc gia Yellowstone được bao quanh bởi các dải màu cầu vồng tạo nên do một loại vi khuẩn ưa nhiệt. Suối nước cao 37m so với mặt đất và nhiệt độ của nó có thể lên tới khoảng 82 độ C.

Giống như làng Warna Warni, Taichung đã đổ nát một nửa và sắp sửa bị phá hủy. Nhờ một người đàn ông tên Huang đã cầm cọ tô vẽ, sơn phết lại mà khu vực này ngày nay khoác lên mình một diện mạo mới, trở thành điểm du lịch cực kỳ hút khách ở Đài Loan.

Đền Meenakshi Amman xuất hiện từ thế kỷ 17, nổi bần bật giữa khu Madurai (Ấn Độ) vì kiến trúc rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp. Khu phức hợp tâm linh này có tổng cộng 14 tháp khổng lồ, nhiều ngọn tháp được điêu khắc hoàn toàn bằng vàng và sơn phết màu cầu vồng bắt mắt.

La Boca là điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn sắp ghé thăm thủ đô Buenos Aires của Argentina. Tại đây, lối đi rải sỏi ở El Caminito tấp nập những người biểu diễn đường phố và những căn lều sơn màu cầu vồng nằm rải rác khắp các con hẻm.

Tại Brighton (Vương quốc Anh), những túp lều 7 sắc cầu vồng trên bãi biển là một phần không thể thiếu trong bức tranh du lịch của nơi đây.

