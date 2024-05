Công văn phối hợp được gửi tới các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; các Ban quản lý dự án của tỉnh, Ban quản lý dự án khu vực tỉnh Hòa Bình; UBND các huyện và TP Hòa Bình.

Văn bản được gửi tới các đơn vị với đề nghị: Để nắm tình hình phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị (chủ đầu tư) rà soát, thống kê các dự án, dự toán mua sắm, gói thầu có sự tham gia của 2 nhà thầu nêu trên tại cơ quan, đơn vị mình. Gửi thông tin được rà soát về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/5/2024 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có chức năng.

Được biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can - tăng 6 bị can so với công bố tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Về vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".