Hổ vàng gây sự với nhau, kẻ khiêu khích hốt hoảng vì phản ứng mạnh mẽ của đối thủ

Hổ khoang vàng hay còn gọi là hổ vàng là những con hổ có màu lông nhạt hơn so với thông thường do sự biến đổi màu sắc, biến thể màu sắc này rất hiếm do một gen lặn quy định và chỉ tìm thấy trong điều kiện hổ nuôi nhốt.

Hổ khoang vàng. Ảnh: Pinterest

Trên toàn thế giới, chỉ có khoảng 30 con hổ vàng được nuôi dưỡng tại những vườn thú, chúng có kích thước to lớn hơn so với hổ thông thường do đột biến gen. Do được nuôi nhốt từ bé nên hổ khoang vàng lại cực kỳ hiền lành.



Tuy nhiên, một khi chúng đã "điên" lên thì lại vô cùng đáng sợ, một con hổ vàng đã tấn công một con hổ khác đang quay lưng và đã nhận phải phản ứng cực kỳ mạnh mẽ của đối thủ, khiến nó phải quay lưng tháo chạy sau đó!

Xem video:

Hổ khoang vàng đại chiến