Hồ Văn Cường hạnh phúc bên vợ là giáo viên xinh đẹp

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau khi kết hôn với nữ giáo viên xinh đẹp nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, vợ cầu thủ Hồ Văn Cường thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tình cảm bên chồng trên mạng xã hội. Đi kèm bức ảnh, vợ Hồ Văn Cường có dòng trạng thái đầy hóm hỉnh: “Người hay nói lại gặp người nói nhiều”, khiến nhiều người thích thú.

Vợ chồng cầu thủ Hồ Văn Cường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân

Trong ảnh, Hồ Văn Cường và vợ xuất hiện với phong cách giản dị nhưng đầy hạnh phúc. Cả hai nắm tay, tựa sát vào nhau và thoải mái tạo dáng trước ống kính. Nhan sắc dịu dàng của bà xã Hồ Văn Cường cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc đời thường ấy nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác tích cực. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống gia đình êm ấm của hậu vệ sinh năm 2003.

Cầu thủ Hồ Văn Cường kết hôn vào giữa năm 2025 cùng cô dâu Nguyễn Linh. Hiện cô là giáo viên Ngữ văn, tốt nghiệp loại giỏi từ Trường Đại học Vinh, và đang giảng dạy tại một trường trung học cơ sở tại Nghệ An.

Cầu thủ Hồ Văn Cường kết hôn cùng nữ giáo viên vào năm 2025

Hồ Văn Cường và Nguyễn Linh quen biết nhau từ lâu nhưng chỉ công khai mối quan hệ vào năm 2024. Sau một thời gian tìm hiểu và trải qua không ít thử thách, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 3/2025, và chính thức về chung một nhà vào tháng 5 cùng năm.

Hồ Văn Cường hiện là hậu vệ phải của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh từng là thành viên U23 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32 tại Campuchia và vào tứ kết U23 châu Á 2024. Anh là một trong những nhân tố tiềm năng của lứa 2003 được HLV Philippe Troussier sớm đôn lên tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Văn Cường được triệu tập dự CFA Team China hồi tháng 3/2025, nhưng sau đó không có tên ở các chiến dịch U23 Đông Nam Á, SEA Games và U23 châu Á. Dù vậy, Cường cũng vẫn là cầu thủ giàu triển vọng ở sân chơi V-League.

Hồi đầu năm 2026, Hậu vệ Hồ Văn Cường bị đứt dây chằng gối phải trong quá trình tập luyện ở CLB Sông Lam Nghệ An trước thềm V-League trở lại. Đây là tổn thất lớn với CLB Sông Lam Nghệ An, bởi Văn Cường là trụ cột hành lang cánh phải, sở hữu tốc độ nhanh và nền tảng thể lực dồi dào.

Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc cho Hồ Văn Cường tập trung điều trị chấn thương, sớm quay lại sân cỏ

Sau những biến cố trong sự nghiệp vì chấn thương, hình ảnh Hồ Văn Cường nở nụ cười hạnh phúc bên vợ mang đến cảm giác bình yên và nhiều năng lượng tích cực.

Thời gian qua, Hồ Văn Cường gần như dành phần lớn thời gian cho việc điều trị và phục hồi chấn thương. Tuy nhiên, bên cạnh những buổi tập hồi phục, gia đình nhỏ luôn là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với cầu thủ quê Nghệ An.

Từ khi đón con trai đầu lòng, cuộc sống của Hồ Văn Cường cũng có nhiều thay đổi. Hậu vệ trẻ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con, vui đùa cùng gia đình. Hình ảnh một người cha trẻ tận hưởng niềm vui bên tổ ấm nhỏ khiến nhiều người cảm nhận được sự trưởng thành của anh sau những thử thách đã trải qua.

Theo những thông tin mới nhất, Hồ Văn Cường đang bước vào giai đoạn phục hồi chuyên sâu và hướng đến mục tiêu tái xuất từ mùa giải tới.