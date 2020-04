Hỗ trợ kịp thời cho người lao động

Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phải giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động.

Tình hình này khiến hàng ngàn người lao động (NLĐ) lâm vào cảnh mất việc, tạm nghỉ việc không có thu nhập, nhất là những NLĐ xa quê, ở trọ càng khó khăn gấp bội.

Lay lắt qua ngày

Nếu trước đây đến các khu nhà trọ vào ban ngày thường không gặp phòng trọ nào mở cửa vì mọi người đều bận đi làm. Muốn gặp ai đó thì phải đi vào buổi chiều tối hay vào ngày nghỉ cuối tuần.

Từ khi dịch Covid-19 kéo dài, số DN phải tạm ngưng hoạt động ngày một nhiều khiến cho không ít NLĐ bị mất việc làm hay phải tạm nghỉ việc. Bây giờ, bất cứ thời gian nào trong ngày, tới khu nhà trọ nào cũng đều thấy nhiều phòng trọ mở cửa và có thể gặp được ngay người cần gặp.

Tại một khu nhà trọ của ông Lê Minh Thành trên địa bàn phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chúng tôi gặp vợ chồng chị Giàng Thị Lúa và Vừa Mí Cho, cả hai cùng làm công nhân (CN) ở một công ty trên địa bàn.

Vợ chồng chị mới từ Hà Giang vào công ty làm việc được gần 1 tháng thì mất việc do DN ngưng hoạt động bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mất việc đột ngột nên bữa cơm hằng ngày của 2 vợ chồng chị chỉ có canh rau.

Chị Lúa chia sẻ: "Một số bạn bè cùng quê do mất việc làm và không kiếm được công việc mới nên đã trả phòng về quê, cả khu trọ chỉ còn vợ chồng tôi và vài người bạn ở lại.

Vợ chồng tôi dự tính nếu hết tháng 4 này mà không có việc làm cũng phải thu dọn để về quê sống chứ ở đây việc làm và thu nhập không có, biết lấy gì để chi tiêu cho việc sinh hoạt, ăn uống hằng ngày".

Qua tìm hiểu của chúng tôi, thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân, nhiều lao động trẻ từ tỉnh Hà Giang được giới thiệu vào làm việc tại các công ty trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hầu hết các bạn trẻ này đều lần đầu tiên vào Bình Dương làm việc, hành lý mang theo chỉ vài bộ quần áo, một ít tiền đủ để chi tiêu trong vài ngày. Không người thân quen nơi đất khách, nay lại lâm cảnh mất việc, không còn thu nhập nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn hơn.



Anh Hồ Văn Sinh, quê Quảng Trị, CN ở một công ty trên địa bàn thị xã Tân Uyên, cho biết gần 2 tháng nay 3 anh em ở chung phòng đều ở nhà nằm chờ việc. Số tiền lương ít ỏi của gần 1 tháng đi làm trước đó đã được sử dụng chi tiêu sinh hoạt hằng ngày gần hết.

"Anh em chúng tôi phải tằn tiện chi tiêu, thường xuyên ăn mì gói thay cơm sống qua ngày chờ đến ngày công ty hoạt động trở lại để đi làm.

Ngoài tiền lương những ngày làm việc và phụ cấp nhà trọ, CN không còn khoản nào khác. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, có ở đây cũng biết lấy gì để nuôi thân.

Do vậy anh em chúng tôi đã tính toán sẽ sớm thu dọn trả phòng để về quê sống một thời gian qua dịch bệnh rồi mới tính tiếp" - anh Sinh nói.

Động viên tinh thần

Nắm được thông tin những CN có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang sống tại khu nhà trọ của ông Lê Minh Thành trên địa bàn phường Hội Nghĩa, ngày 21-4, LĐLĐ thị xã Tân Uyên phối hợp với UBND phường Hội Nghĩa đến thăm hỏi và tặng quà cho 8 phòng trọ, mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, nước mắm, nước tương (trị giá 300.000 đồng/phần).

Sự có mặt của cán bộ CĐ và chính quyền địa phương khiến CN mất việc ở trọ rất xúc động. Cầm phần quà trên tay, chị Giàng Thị Lúa cảm kích: "Sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức CĐ và chính quyền giúp chúng tôi thêm điều kiện cầm cự qua mùa dịch bệnh. Cám ơn mọi người đã hỗ trợ".

Ông Lê Minh Hoàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên, cho biết LĐLĐ thị xã tiếp tục chỉ đạo các CĐ cơ sở rà soát những đoàn viên, CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, bản thân bị ốm đau thường xuyên phải điều trị dài ngày, bị chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc tạm thời, hoãn thực hiện hợp đồng lao động dẫn đến giảm thu nhập và các trường hợp khó khăn khác để kịp thời hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, các CĐ cấp trên cơ sở và các CĐ cơ sở đều rà soát những trường hợp đoàn viên, CN có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây, LĐLĐ TP Dĩ An đã đi thăm và tặng 143 phần quà (500.000 đồng/phần) cho đoàn viên, CN đang làm việc ở 14 DN, trường mầm non tư thục trên địa bàn TP. LĐLĐ TP Dĩ An còn đến tận các phòng trọ tặng 500 phần quà gạo, mì tôm, nước tương… (trị giá 200.000 đồng/phần) cho những CN ở trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường, TP Dĩ An.