Hồ sơ tuyệt mật của quân đội Mỹ được giải mật: "Khối cầu bí ẩn" trên bầu trời Trung Đông di chuyển với tốc độ 1.300 dặm/giờ

Các đoạn video được quân đội Mỹ giải mật đã ghi lại sự xuất hiện của những khối cầu kỳ lạ di chuyển với tốc độ cao và phản ứng trước hỏa lực. Hiện tượng này cũng từng được ghi nhận trong suốt 80 năm qua tại nhiều khu vực tại Mỹ.

Năm 2025, cảm biến quân sự của Mỹ đã ghi lại một đoạn video hồng ngoại ghi nhận một khối cầu sáng di chuyển nhanh chóng trên bầu trời khu dân cư đông đúc tại Trung Đông. Mặc dù hình ảnh có độ hạt khá rõ, đường nét di chuyển của khối cầu vẫn có thể quan sát được.

Cùng trong đợt hồ sơ này, hình ảnh quay được tại Vịnh Oman vào năm 2021 từ ống kính cường kích AC-130 cũng cho thấy một khối cầu màu đen rộng khoảng 1,2 mét di chuyển bất thường trên mặt biển. Do có nhiệt độ thấp hơn xung quanh, vật thể này được gọi là "khối cầu bí ẩn".

Trong buổi diễn tập bắn đạn thật tại đây, các binh sĩ trên trực thăng vũ trang đã báo cáo khoảng 25 lần nhìn thấy vật thể tương tự. Chúng có khả năng bay treo ở tốc độ thấp, thay đổi tốc độ và quỹ đạo linh hoạt từ 250 đến 1.300 dặm/giờ (khoảng 400 đến 2.090 km/h), thậm chí có phản ứng khi pháo chính trên trực thăng khai hỏa.

Tuy nhiên, tài liệu không cung cấp thông tin về khoảng cách, độ cao hay kết luận vật thể đó là máy bay không người lái hay khí cầu.

Hiện tượng các khối cầu phát sáng thực chất đã có lịch sử từ năm 1948 tại Los Alamos thuộc bang New Mexico, nơi chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Khi đó, người dân liên tục phát hiện các quả cầu lửa màu xanh lá cây rực rỡ bay sát đường chân trời và xuất hiện trên bầu trời các cơ sở hạt nhân tối mật như Los Alamos và Sandia.

Trước lo ngại trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, chính phủ Mỹ đã mời chuyên gia thiên thạch từ Đại học New Mexico đến điều tra nhưng không thu được kết quả rõ ràng. Tháng 2 năm 1949, một cuộc họp mật diễn ra tại Los Alamos quy tụ các nhà khoa học hàng đầu của dự án Manhattan như Edward Teller và Bradbury. Dù sử dụng các phép tính vật lý, họ vẫn không thể đi đến thống nhất. Bản ghi chép toàn văn cuộc họp này vừa được giải mật vào tháng 7 năm nay.

Sau đó, Không quân Mỹ thành lập "Dự án Twinkle" để ghi hình và đo đạc tốc độ khối cầu xanh. Tuy nhiên, do thiếu hụt kinh phí và nhân lực, dự án buộc phải dừng lại vào cuối năm 1951 mà không thu được dữ liệu giá trị.

Báo cáo khép lại mà không thể khẳng định đây là mối đe dọa an ninh hay sản phẩm ngoài Trái Đất. Giới chuyên gia hiện nghiêng về khả năng đây là hiện tượng cầu lửa tự nhiên hiếm gặp bị tâm lý lo sợ hạt nhân thời đó phóng đại.

Xâu chuỗi các dữ liệu trong 80 năm qua, điểm chung của các vụ việc là đều xảy ra tại các khu vực nhạy cảm quân sự như phòng thí nghiệm hạt nhân New Mexico, vùng diễn tập Vịnh Oman hay khu dân cư Trung Đông. Bằng chứng thu thập được luôn trong tình trạng thiếu sót, hình ảnh mờ nhòe và không thể kiểm chứng độc lập.

Dù chính quyền đưa ra kết luận "không thể giải thích", điều này không đồng nghĩa với sự tồn tại của công nghệ ngoài Trái Đất. Theo thống kê từ Văn phòng AARO, trong gần 2.000 báo cáo hiện tượng dị thường không xác định (UAP), hơn một nửa đã được xác định là khí cầu, chim chóc hoặc máy bay không người lái.

Chỉ có khoảng 20 trường hợp thực sự chưa có lời giải. Đại đa số các hiện tượng khối cầu cuối cùng đều mang một giải thích thông thường, và sự tò mò của công chúng không nên vội vã chuyển thành kết luận về sự xuất hiện của người ngoài Trái Đất.