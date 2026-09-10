Hồ sơ đất đai bị trả nhiều lần nhưng thuê “cò” làm lại nhanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chấm dứt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Bộ này cho biết, trong thời gian vừa qua, một số cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể. Đối với hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các địa phương phải công khai đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận và trả kết quả thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cắt giảm tối đa giấy tờ, thủ tục không cần thiết.

Bộ yêu cầu kiểm soát chặt việc ủy quyền, phát hiện trường hợp lợi dụng để kinh doanh dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc can thiệp tiêu cực. Quy trình giải quyết phải công bằng giữa người dân trực tiếp thực hiện và người được ủy quyền, không tạo “đặc quyền, đặc lợi”.

Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ; công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.