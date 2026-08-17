Hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban Bí thư yêu cầu hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ.

Nội dung trên được nêu tại Quy định số 211 của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Quy định số 211 được ban hành nhằm xác định rõ nguyên tắc, thành phần hồ sơ, thẩm quyền trách nhiệm và quy trình trong việc lập, quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong hệ thống chính trị.

Về nguyên tắc, Ban Bí thư quy định mỗi cán bộ đều phải có hồ sơ cán bộ đầy đủ, rõ ràng. Cán bộ mới được tuyển dụng lần đầu vào cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm lập hồ sơ gốc cho cán bộ; bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị.

Hồ sơ cán bộ phải được lập, cập nhật, bổ sung đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý, sử dụng thống nhất theo quy định; có sự phân cấp, phân quyền, phân công rõ cơ quan quản lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cụ thể, bảo đảm phục vụ tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, hồ sơ cán bộ bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, có giá trị pháp lý như nhau. Kết hợp quản lý hồ sơ cán bộ giấy với hồ sơ cán bộ điện tử theo lộ trình, tiến tới thay thế cơ bản bằng hồ sơ cán bộ điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện, kỹ thuật và hạ tầng.

“ Hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn thông tin mạng, lưu trữ và quản lý dữ liệu; nghiêm cấm truy cập, khai thác, sao chụp, cung cấp, chia sẻ, chỉnh sửa, làm sai lệch, hủy bỏ hồ sơ, dữ liệu trái thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích “, Quy định nêu rõ.

Các thành phần cơ bản trong hồ sơ cán bộ theo Quy định số 211 gồm: quyển lý lịch cán bộ; lý lịch tóm tắt; sơ yếu lý lịch; phiếu bổ sung lý lịch; các quyết định về nhân sự; các bản tự kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập đối với trường hợp thuộc diện phải kê khai; các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra liên quan đến cán bộ và các tài liệu khác theo quy định.

Quy định cũng có một chương riêng về quản lý hồ sơ cán bộ, trong đó có nêu quy định về lập hồ sơ cán bộ, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ cán bộ, nghiên cứu, khai thác hồ sơ cán bộ, lưu trữ, bảo quản hồ sơ cán bộ…

Quy định dành một chương nêu về quản lý hồ sơ cán bộ điện tử, cụ thể có các điều về tạo lập hồ sơ cán bộ điện tử, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ cán bộ điện tử, quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ điện tử…

Về thẩm quyền của cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ, quy định nêu rõ, Ban Tổ chức Trung ương quản lý hồ sơ cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thống nhất dữ liệu hồ sơ cán bộ trong hệ thống chính trị…

Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy quản lý hồ sơ của cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý và cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ trong hệ thống chính trị của địa phương theo phân cấp. Cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ cấp xã, phường, đặc khu và tương đương quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý…