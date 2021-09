Họ sẽ săn lùng chúng tôi: Cơn ác mộng có thật của người đồng tính tại Afghanistan dưới thời Taliban

Sinh ra và lớn lên ở Afghanistan, Rabia Balkhi thấy mình là một người may mắn. Dù sống tại một đất nước có một lịch sử dài phân biệt đối xử với người thuộc cộng đồng LGBT, Balkhi vẫn được gia đình chấp thuận xu hướng tính dục của bản thân - là một lesbian (đồng tính nữ).

Nhưng sự may mắn hiếm hoi ấy đang khiến cả gia đình cô gặp nguy hiểm, sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Cộng đồng những người đồng tính và chuyển giới tại Afghanistan giờ đây đang sống trong lo sợ, bởi một nỗi sợ hãi có thật.

Kể từ khi Taliban chiếm Kabul vào ngày 15/8, gia đình Balkhi đã quyết định bỏ trốn. Cái tên "Balkhi" thực chất cũng là tên giả để giữ an toàn, khi cô cùng 5 người thuộc cộng đồng LGBT tại Afghanistan trả lời phỏng vấn với CNN.

Cô sinh viên 20 tuổi là một trong số hàng trăm người thuộc cộng đồng LGBT tại Afghanistan đang tìm cách kêu gọi các nhà hoạt động nước ngoài tìm cách giúp họ thoát khỏi bàn tay của Taliban. Ritu Mahendru và Nemat Sadat - 2 nhà hoạt động ngoài Afghanistan cho biết họ có danh sách hàng trăm cái tên muốn bỏ trốn khỏi đất nước này.

"Tình hình mỗi ngày một tệ hơn. Nỗi sợ bị bắt giữ giờ là một phần của cuộc sống. Tôi căng thẳng đến mức chẳng thể ngủ được," - Balkhi cho biết.

Chưa rõ Taliban sẽ xử lý như thế nào khi áp dụng các điều luật rất nghiêm khắc của mình vào cộng đồng LGBT. Theo tờ Bild của Đức, một thành viên của Taliban cho biết sẽ có 2 hình phạt dành cho người đồng tính - bị ném đá hoặc bị tường gạch đè đến chết. Dẫu vậy, người phát ngôn của Taliban cho biết họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào cả.

Các binh sĩ của Taliban

Một vài người thuộc cộng đồng LGBT tại Afghanistan cho biết họ nghe được những câu chuyện về bạn bè, người thân trong cộng đồng đã bị tấn công hoặc cưỡng hiếp. Giờ, họ sợ rằng chế độ mới dưới thời Taliban cũng sẽ đẩy họ vào cảnh như vậy, thậm chí là tệ hơn. Như Balkhi kể lại, một nam thanh niên đồng tính gần nhà cô đã bị cưỡng hiếp sau khi Taliban phát hiện ra.

Đã nhiều tuần trôi qua, Balkhi cùng một vài người trong cộng đồng phải tự tìm cách ẩn mình. Họ trốn trong những căn hầm tối tăm, những căn phòng đơn không cửa sổ, nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô thức mà chẳng tìm được lối ra. Họ đều có cảm giác bị bỏ rơi, khi những chuyến bay giải cứu chẳng đến lượt họ được rời khỏi đất nước. Họ muốn trốn khỏi Taliban trước khi bị tìm ra và nhận trừng phạt dưới điều luật hà khắc, bạo tàn.

Định kiến trỗi dậy

Kể cả trước khi Taliban lên nắm quyền, cuộc sống tại Afghanistan dành cho cộng đồng LGBT vốn cũng chẳng dễ dàng. Một báo cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2020 cho biết người đồng tính tại đây phải chịu rất nhiều rủi ro, bao gồm "phân biệt đối xử, tấn công và cưỡng hiếp". Ngoài ra họ dễ dàng bị chính quyền bắt giữ, bị quấy rối tình dục.

"Đồng tính ở đây được xem là điều cấm kị," - trích trong báo cáo.

Ở thời điểm ấy, quan hệ đồng giới ở Afghanistan bị xem là phạm luật, có thể bị phạt tù đến 2 năm. Dù điều luật này không phải lúc nào cũng được áp dụng, nhưng nó tạo cơ sở cho những người LGBT dễ dàng bị áp bức, tống tiền bởi cảnh sát biến chất - theo báo cáo từ chính phủ Anh vào năm 2013.

Nhưng ít ra khi đó, xã hội vẫn có chỗ cho những người như họ.

Nemat Sadat - một tác giả người Afghanistan thuộc cộng đồng LGBT sống tại Mỹ cho biết, chính những người đồng tính và chuyển giới đã giúp văn hóa của Afghanistan nở rộ sau 20 năm kể từ lần gần nhất Taliban nắm quyền. "Họ nổi trội trong ngành làm đẹp. Những buổi hòa nhạc hay trình diễn thời trang có số đông là người của cộng đồng LGBT," - Sadat nhận định.

Bức tường Đại sứ quán Mỹ ở Kabul bị sơn lại thành cờ của Taliban

Khi ấy, cũng chỉ có rất ít người cảm thấy đủ thoải mái và an toàn để "come out". Nhưng dù vậy, một số vẫn có thể lặng lẽ sống đúng với bản ngã của mình. Như Balkhi dù đã công khai với gia đình, cô vẫn phải tìm cách bí mật gặp gỡ bạn gái của mình vào mỗi cuối tuần. Hay Hilal - một chàng gay 25 tuổi cho biết mình từng có bạn trai và đã công khai đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT tại Afghanistan.

"Chỉ là chúng tôi không ngờ họ (chính phủ) sụp đổ nhanh đến vậy," - Hilal trầm tư.

Sống trong sợ hãi

Khi Taliban đến, Balkhi cho biết chỉ riêng việc là phụ nữ thôi đã khiến giấc mơ học xong đại học của cô tan biến. Và là một lesbian, cô thậm chí phải đối diện với những nguy hiểm cho tính mạng.

Trả lời tờ Reuters, Waheedullah Hashimi - nằm trong nhóm đứng đầu của Taliban - cho biết về cơ bản, đất nước này sẽ hoạt động "dưới điều luật Sharia và chỉ vậy thôi." Nhưng nếu là Sharia thì có nghĩa đồng tính sẽ trở thành một tội đáng chết.

Balkhi cho biết ngay khi biết tin Taliban đã vào thành phố, họ lập tức bỏ trốn. Họ rời khỏi ngôi nhà tại Kabul, tìm đến một địa điểm bí mật để ẩn náu. "Họ (Taliban) có thông tin về mọi gia đình ở đây."

Balkhi sợ rằng gia đình cô sẽ bị tấn công, thậm chí là sát hại vì đã che giấu một người thuộc cộng đồng LGBT. Không dám ngủ vì sợ bị phát hiện, cô gái trẻ cho biết mình rất sợ bị Taliban tìm thấy. Cô có thể bị ném đá tới chết, chỉ vì là một người đồng tính.

Theo nhà hoạt động Nemat Sadat, một người thuộc cộng đồng LGBT đã liên lạc với anh và kể lại trải nghiệm của mình. Người này đã trốn trên mái nhà, chứng kiến cảnh binh sĩ Taliban đánh bạn mình vì không chịu tiết lộ vị trí của anh. Một người khác thì gọi cho Hasan, bảo rằng đang trốn tại nhà một người bạn ở Kabul hơn một tháng qua, giờ đã cạn sạch tiền và đồ ăn.

Cách đây 1 tuần, Hasan nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Một giọng đàn ông cho biết Hasan đang là mục tiêu vì thuộc cộng đồng LGBT. "Đừng nói gì nhiều, bọn ta sẽ tìm ra mày dù mày có ở đâu," - Hasan thuật lại lời của đầu dây bên kia. Anh vội vàng thay số điện thoại, tránh rủi ro.

Còn Hilal - người từng công khai đấu tranh cho quyền của người LGBT tại Afghanistan cho biết, có một số người đã đến nhà tìm gặp anh ngay sau khi Kabul thất thủ. "Họ dọa anh trai tôi, bảo rằng nếu tôi về nhà, họ sẽ giết thẳng tay (vì là người đồng tính)."

Suốt 3 tuần sau đó, Hilal ẩn náu dưới hầm nhà một người bạn. Anh không có tiền, có rất ít đồ ăn, phải chấp nhận thực tế là có thể sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình nữa. "Là LGBT đâu phải lỗi của chúng tôi? Đó đã là số phận rồi, không ai thay đổi được. Tất cả những gì chúng có thể làm là giết tôi thôi," - Hilal tuyệt vọng.

Đồng tính đâu phải cái tội?

Ritu Mahendru, nhà hoạt động nhân quyền có 10 năm kinh nghiệm tại Afghanistan kể rằng anh biết ít nhất một trường hợp nữ chuyển giới từ nam phải nuôi râu và ăn mặc như đàn ông để tránh bị chú ý. Một trường hợp đồng tính nữ phải kết hôn cùng người bạn là nam giới để đảm bảo an toàn, cho đến khi cô có thể rời khỏi đất nước. Hay thanh niên đồng tính 25 tuổi cố gắng gồng mình đi đứng cho thật nam tính, nhưng vẫn bị một binh sĩ Taliban đánh đập thậm tệ.

"Hắn chửi rủa tôi, bảo rằng tôi không biết đi đứng như một thằng đàn ông là thế nào," - nam thanh niên trải lòng.

Biểu tình ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đòi quyền lợi cho cộng đồng LGBT ở Afghanistan hồi cuối tháng 8/2021

Balkhi, đến lúc này, vẫn cảm thấy mình may mắn. Cô chia sẻ những người đồng tính nữ như cô có một lợi thế so với cộng đồng LGBT, bởi họ được phép ẩn mình bên dưới các trang phục truyền thống như hijab hay chadri. Tháng 8 vừa qua, cô cùng gia đình mặc những chiếc chadri tìm đến sân bay Kabul những mong lên được một chuyến bay giải cứu, nhưng bị ngăn cản bởi các binh sĩ Taliban. Họ nói rằng không người Afghanistan nào được phép vào sân bay, rồi đe dọa bằng đòn roi cho đến khi người dân phải rời đi.

"Tôi không biết mình có thể thoát được không, nhưng tôi hiểu mình sẽ không thể sống được ở đây, dưới tình cảnh như vậy."

Với Sadat, mỗi ngày trôi qua đều cho thấy tình hình căng thẳng hơn. Nhiều người đã mất liên lạc, trong lúc anh vật lộn tìm cách đưa họ rời khỏi đất nước.

"Tôi không rõ họ đã chết hay đã tìm được cách trốn khỏi đất nước nên không nhận được cuộc gọi của tôi. Rất nhiều người LGBT tại Afghanistan đã mất hy vọng, đang chết đói và phải xin tiếp tế lương thực."

Còn Hilal, anh đang mắc kẹt. Anh vẫn chưa biết làm thế nào để vượt qua biên giới một cách an toàn, vì điều đó có nghĩa anh sẽ phải để lộ thân phận. Là một nhà hoạt động công khai, việc bị nhận diện là điều hoàn toàn có thể.

"Tôi muốn sống. Chúng tôi là con người, muốn một cuộc sống như những người khác. Nhưng người ta thì được sống còn chúng tôi thì không."

"Là LGBT đâu phải lỗi của chúng tôi? Chúa đã tạo ra chúng tôi như vậy!"