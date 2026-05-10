Hồ nước đang gây chú ý ở TP.HCM: Vị trí thật sự ở đâu? Thì ra gần nhiều điểm nổi tiếng

Trên mạng xã hội, nhiều người đang chia sẻ một phát hiện khá thú vị khi tìm kiếm trên Google Maps: ở khu vực Bà Rịa cũ có một địa điểm tên Hồ Đá Xanh, gần đó lại xuất hiện thêm cái tên "Hồ Đá Xanh Hơn".

Cách đặt tên nghe như một màn "so kè" màu nước khiến không ít người tò mò. Nhưng phía sau cái tên đang gây chú ý này là một hồ nước từng rất nổi tiếng với giới trẻ mê chụp ảnh ở Vũng Tàu, đồng thời nằm gần nhiều điểm du lịch quen thuộc.

Dù thường được gọi là Hồ Đá Xanh Vũng Tàu, địa điểm này thực tế không nằm ở khu trung tâm biển Bãi Sau hay Bãi Trước. Theo Dân trí, Hồ Đá Xanh thuộc phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, gần khu vực núi Dinh và tuyến Quốc lộ 51. Sau sáp nhập, có thể nói là thuộc TP.HCM. Du khách đi từ trung tâm TP.HCM về hướng Vũng Tàu có thể bắt gặp điểm này trước khi vào trung tâm thành phố biển.

Báo Sài Gòn Giải Phóng từng ghi nhận bên trên Hồ Đá Xanh có một hồ khác "sâu hơn, nhưng nhỏ và ít nước hơn", cũng hình thành sau quá trình khai thác đá. Đây có thể là chi tiết khiến cách gọi vui này được nhiều người chú ý trên bản đồ và mạng xã hội.

Từ mỏ đá cũ thành hồ nước xanh hút khách

Hồ Đá Xanh còn được gọi là hồ RMK. Theo Báo Tin Tức/TTXVN, hồ hình thành từ hoạt động khai thác đá, có nơi sâu trên 20m. Sau khi ngừng khai thác, nước mưa và nước ngầm tích tụ dần trong lòng moong, tạo nên mặt hồ có màu xanh đặc trưng.

Chính màu nước xanh lạ mắt, kết hợp với vách đá và nền núi Dinh phía sau, từng khiến Hồ Đá Xanh trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ tìm đến. Dân trí từng mô tả nơi này có khung cảnh khá khác biệt so với hình dung quen thuộc về du lịch Vũng Tàu: không phải biển xanh, cát trắng mà là một hồ nước nằm giữa không gian núi đá, tạo cảm giác vừa hoang sơ vừa nổi bật trên ảnh.

Trước đây, một số tiểu cảnh như cầu gỗ, xích đu, thuyền nhỏ, chòi lá hay đàn cừu từng được dựng lên để phục vụ nhu cầu chụp ảnh. Đây cũng là lý do Hồ Đá Xanh có thời điểm được ví như một "Tuyệt Tình Cốc" gần Vũng Tàu.

Tuy nhiên, du khách cần lưu ý: đây không phải hồ tắm hay điểm vui chơi dưới nước. Báo Tin Tức/TTXVN từng phản ánh khu vực này là hồ nước sâu, nguy hiểm, có biển cảnh báo và từng phát sinh hoạt động dịch vụ du lịch chưa phép. Vì vậy, nếu ghé tham quan, du khách chỉ nên ngắm cảnh, chụp ảnh ở khu vực an toàn, tuyệt đối không tự ý xuống nước hay tiếp cận những vị trí có cảnh báo.

Hồ chỉ phù hợp làm khu chụp ảnh, check in (Ảnh Bazan Travel)

Gần Hồ Đá Xanh có gì để đi?

Điểm cộng của Hồ Đá Xanh là nằm trên tuyến khá thuận để kết hợp nhiều điểm tham quan khác. Gần nhất là núi Dinh, nơi có rừng, suối, chùa và các điểm dã ngoại quen thuộc với người dân địa phương. Du khách thích thiên nhiên có thể ghép thêm Suối Đá, Suối Tiên hoặc một số điểm tâm linh trên núi Dinh trong lịch trình nửa ngày.

Nếu muốn đi theo hướng văn hóa và ẩm thực, du khách có thể rẽ về Long Sơn, tham quan Nhà Lớn Long Sơn, sau đó thưởng thức hải sản làng bè. Đây là lựa chọn hợp với nhóm đi gia đình hoặc du khách muốn có trải nghiệm nhẹ nhàng hơn sau khi ghé khu hồ đá.

Với nhóm thích chụp ảnh, có thể tiếp tục di chuyển về bến du thuyền Marina, khu vực sông Dinh, hoặc vào trung tâm Vũng Tàu để ghé Hải Đăng, Bạch Dinh, Tượng Chúa Kitô, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước, Bãi Sau. Nếu có 2 ngày 1 đêm, hướng Long Hải - Dinh Cô - núi Minh Đạm cũng là lựa chọn đáng tham khảo.