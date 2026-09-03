'Hộ linh tráng sĩ' nguy cơ lỗ hơn 100 tỷ đồng

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thu hơn 24 tỷ đồng, trong khi tác phẩm cần khoảng 180 tỷ đồng doanh thu phòng vé để bắt đầu có lãi. Khoảng cách hơn 150 tỷ đồng cùng tốc độ bán vé giảm nhanh đặt dự án huyền sử của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Cách điểm hòa vốn hơn 150 tỷ đồng

Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài năm ngày, cục diện phòng vé Việt đã rõ ràng. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập dẫn đầu với tổng doanh thu hơn 173,2 tỷ đồng. Quý tử vượt giàu đứng sau với 36,8 tỷ đồng. Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh chỉ đạt hơn 24,38 tỷ đồng sau gần một tuần phát hành.

Riêng ngày 2/9, phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thu gần 3,94 tỷ đồng, bán hơn 35.600 vé/1.545 suất chiếu. Phim đứng thứ ba trong ngày nhưng vẫn bị hai tác phẩm Việt còn lại bỏ xa.

Sức bán của phim giảm mạnh ngay sau kỳ nghỉ. Trưa 3/9, Hộ linh tráng sĩ rơi xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, thu hơn 313 triệu đồng với khoảng 3.800 vé/1.300 suất chiếu.

Theo thông tin từ ê-kíp, Hộ linh tráng sĩ cần đạt khoảng 180 tỷ đồng doanh thu phòng vé mới chạm điểm hòa vốn. So với con số hơn 24,38 tỷ đồng hiện tại, tác phẩm còn cách mốc này khoảng 155,6 tỷ đồng mới có thể bước qua ranh giới thua lỗ.

Với đà bán vé hiện tại, khả năng phim thu hồi phần lớn vốn đầu tư tại phòng vé trong nước ngày càng thu hẹp.

Hộ linh tráng sĩ đầu tư mạnh về bối cảnh, tạo hình nhân vật.

Trước khi phim ra rạp, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ với Tiền Phong về sức ép đè nặng trong quá trình thực hiện dự án. Điều ông lo lắng không chỉ là phản ứng của khán giả, mà còn là trách nhiệm với 170 người trong đoàn phim, 200 người hậu kỳ và nhà đầu tư.

“Làm phim áp lực rất lớn, có nhiều điều lo lắng. Tôi lo bộ phim liệu có chạm được tới khán giả hay không, quyết định của mình trong quá trình hậu kỳ sẽ ảnh hưởng đến tập thể hàng trăm con người”, đạo diễn nói.

Đạo diễn chia sẻ anh không dám ngủ ở những ngày cuối hậu kỳ. Bài toán khó nhất xuất hiện ở giai đoạn dựng phim. Bản dựng đầu tiên của Hộ linh tráng sĩ dài tới 4 giờ 40 phút. Việc phải loại bỏ nhiều cảnh quay khiến đạo diễn trăn trở, bởi mỗi phân đoạn đều gắn với công sức, thời gian và chi phí lớn.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình từng khẳng định ê-kíp đến với dự án bằng tình yêu dành cho quê hương, lịch sử. Một số nghệ sĩ hạng A thậm chí không đặt nặng chuyện cát-xê. Dù vậy, ông cho rằng người làm phim không thể tách khỏi trách nhiệm tài chính.

“Chúng tôi không còn đặt vấn đề tiền bạc lên trên. Dĩ nhiên, bất cứ đạo diễn nào cũng phải nghĩ rằng mình có trách nhiệm không chỉ với Tổ quốc, quê hương, đất nước và khán giả, mà còn có trách nhiệm với nhà sản xuất”, ông nói.

Những cú sốc lỗ nặng

Hai năm gần đây, nhiều đạo diễn và nhà sản xuất công khai khoản thua lỗ sau khi phim rời rạp. Có người mất hàng chục tỷ đồng, phải bán tài sản bù lại. Có ê-kíp chỉ mong thu hồi đủ tiền trả lương nhân sự và hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Gần nhất là trường hợp Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh. Bộ phim ra mắt dịp lễ 30/4-1/5 được kỳ vọng đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài vắng bóng. Nhà sản xuất Thanh Thúy phải liên tục đến các cụm rạp giao lưu, livestream và kêu gọi khán giả ủng hộ.

Trùm sò rời rạp với doanh thu 17,5 tỷ đồng, trong khi Đức Thịnh cho biết tác phẩm phải thu khoảng 80 tỷ đồng mới hòa vốn.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Đức Thịnh nói rằng ai cũng buồn khi kết quả phim không như mong đợi, nhưng người làm nghề phải chấp nhận quy luật thị trường.

“Ngày xưa mùa Tết có 2-3 phim lớn thôi, bây giờ có khi 5-7 phim cùng ra rạp. Thị trường nhỏ nhưng phim nhiều hơn. Nhiều đoàn phim rơi vào trạng thái bế tắc khi doanh thu không đạt kỳ vọng. Tôi cũng từng trải qua cảm giác đó. Khi phim không tốt như mong muốn, mình buồn chứ. Nhưng lo lắng nhiều cũng không giải quyết được gì”, Đức Thịnh nói.

Xuân Lan từng công khai thua lỗ khoảng 30 tỷ đồng sau hai lần đầu tư phim. Dự án đầu tay Cái giá của hạnh phúc, dù có Thái Hòa đóng chính, chỉ thu hơn 20 tỷ đồng. Đến Cưới vợ cho cha, cựu siêu mẫu chuyển sang công thức hài gia đình với sự tham gia của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu, nhưng doanh thu vẫn dừng ở mức gần 10 tỷ đồng.

“Sau hai phim, vợ chồng tôi mất 30 tỷ đồng, con số rất lớn với những người không có nền tảng kinh doanh hay tài chính mạnh”, Xuân Lan nói. Cô tự hỏi vì sao không dành khoản tiền đó đầu tư cho con ăn học. Nữ người mẫu cho biết may mắn còn được gia đình hỗ trợ và có tài sản để bán bù lại sau hai lần thua đau.

Hộ linh tráng sĩ là cú ngã đau tiếp theo của điện ảnh Việt.

Sau thất bại, Xuân Lan và chồng là đạo diễn Ngọc Lâm quyết định tạm dừng sản xuất, dành thời gian “học lại từ đầu” và quan sát thị hiếu khán giả trẻ. Theo cô, khó khăn lớn nhất nằm ở việc thị hiếu ngày càng phân mảnh, khiến những phán đoán từng được xem là an toàn không còn chính xác.

Một cú sốc khác là Chốt đơn của hai đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito. Dự án rời rạp với doanh thu 5,1 tỷ đồng sau ba tuần. Chi phí sản xuất, dời lịch và xử lý hậu kỳ bằng công nghệ AI được dự đoán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nam Cito gọi những gì xảy ra với bộ phim là “cú sốc lớn nhất”. Đại diện nhà sản xuất phải công khai xin lỗi nhà đầu tư vì kết quả không như kỳ vọng. Trước khi ra rạp, mong muốn của ê-kíp chỉ là phim đủ hòa vốn để hoàn tiền nhà đầu tư và trả lương cho nhân sự.

Ba trường hợp Trùm sò, hai dự án của Xuân Lan và Chốt đơn cho thấy doanh thu phòng vé ngày càng khó đoán. Danh tiếng đạo diễn, dàn diễn viên quen mặt, đề tài được đầu tư hay chiến dịch truyền thông dày đặc đều không phải tấm vé bảo đảm thành công.

Với Hộ linh tráng sĩ, khoảng cách hơn 150 tỷ đồng tới điểm hòa vốn còn lớn hơn những cú ngã nói trên. Phim vẫn còn thời gian chiếu và cơ hội khai thác ở thị trường nước ngoài, nhưng số suất chiếu trong nước sẽ tiếp tục bị điều chỉnh theo lượng vé bán ra. Khi giai đoạn nghỉ lễ kết thúc, cơ hội tạo bước ngoặt càng khó khăn.