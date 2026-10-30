Một hồ băng ở Bhutan bất ngờ vỡ, tạo dòng lũ lớn cuốn trôi khu suối nước nóng nổi tiếng Gasa Tshachu và làm hư hại nhiều công trình. Nước lũ sau đó đổ về hệ thống sông chảy xuống Ấn Độ, buộc chính quyền một số khu vực phải phát cảnh báo và sơ tán người dân.

Dòng lũ cuốn qua suối nước nóng nổi tiếng

Tối 29/10, một vụ vỡ hồ băng (GLOF) xảy ra tại Shintaphu Lake, thuộc huyện Gasa, Bhutan, tạo dòng nước lũ lớn đổ xuống khu vực hạ lưu.

Theo các báo cáo được cập nhật sáng 30/10, dòng nước mạnh đã cuốn qua Gasa Tshachu, một khu suối nước nóng nổi tiếng của Bhutan, phá hủy nhiều hạng mục tại đây. Một số tuyến đường và công trình giao thông trong khu vực cũng bị ảnh hưởng.

Hồ băng Shintaphu ở huyện Gasa, Bhutan, bất ngờ vỡ, gây ra lũ do hồ băng tan vỡ (GLOF). Ảnh: NDTV

Khu vực Gasa Tshachu đã được sơ tán trước khi dòng lũ tràn tới nên chưa ghi nhận người thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại do dòng nước cuốn theo bùn đất và mảnh vỡ.

Gasa Tshachu nằm trong khu vực núi phía bắc Bhutan và là một trong những điểm suối nước nóng tự nhiên được nhiều du khách biết tới. Đây cũng không phải lần đầu khu vực này chịu tác động của lũ lớn.

Sau vụ vỡ hồ băng, dòng nước từ Shintaphu Lake chảy xuống Mo Chhu, mang theo lượng lớn bùn đất và mảnh vỡ. Một số đoạn đường dẫn tới Laya bị hư hỏng, trong khi hai cầu Bailey được cho là có thể đã bị dòng nước cuốn trôi.

Punakha-Gasa Highway cũng bị ảnh hưởng, khiến việc đi lại trong khu vực bị đình chỉ cho đến khi có đánh giá an toàn.

Một hệ thống tưới tiêu sử dụng năng lượng mặt trời tại Punakha cũng được ghi nhận bị hư hại sau trận lũ.

Giới chức Bhutan đang tiếp tục kiểm tra hiện trường để xác định đầy đủ thiệt hại. Các báo cáo ban đầu cho biết chưa có thương vong.

Hệ thống pin mặt trời bị nước lũ nhấn chìm sau vụ vỡ hồ băng Shintaphu ở Bhutan. Ảnh: Tshopga, Dochchukha-Dzomlingthang-Ritsa Chiwog

Ấn Độ lập tức cảnh báo lũ

Điều khiến vụ việc thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở thiệt hại tại Bhutan. Dòng nước từ hệ thống Mo Chhu tiếp tục chảy về Sankosh, con sông xuyên qua Bhutan trước khi đi vào Ấn Độ.

Do lo ngại mực nước có thể tăng nhanh, chính quyền tại West Bengal và Assam đã phát cảnh báo đối với những khu vực nằm gần sông Sankosh.

Tại West Bengal, người dân ở một số khu vực ven sông, trong đó có Alipurduar và Cooch Behar, được khuyến cáo di chuyển tới nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng triển khai lực lượng ứng phó và theo dõi sát diễn biến mực nước.

Ảnh chụp từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dòng nước dâng mạnh trên sông Mochhu sau khi hồ băng Shintaphu vỡ. Ảnh: Times of India

Một số khu vực tại Assam cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác trước khả năng nước lũ tiếp tục dâng.

Tuy nhiên, vào sáng 30/10, mực nước Sankosh vẫn được ghi nhận ổn định, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình. Shintaphu Lake nằm trong số những hồ băng được Bhutan xác định có nguy cơ xảy ra hiện tượng glacial lake outburst flood (GLOF).

GLOF xảy ra khi nước tích tụ phía sau một hồ băng bất ngờ thoát ra do sự sụp đổ hoặc phá vỡ đập băng, đá hoặc các vật liệu tự nhiên ngăn hồ. Dòng nước có thể di chuyển rất nhanh xuống các thung lũng phía dưới, cuốn theo bùn đất, đá và các vật thể trên đường đi.

Bhutan có địa hình núi cao và nhiều sông băng tan chảy, khiến nguy cơ GLOF trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với các cộng đồng sống ở vùng hạ lưu.

Vụ việc tại Shintaphu Lake một lần nữa cho thấy tác động của các hồ băng trên dãy Himalaya không chỉ giới hạn ở những khu vực nằm sát hồ. Khi một hồ băng bất ngờ vỡ, dòng nước có thể nhanh chóng lan xuống các thung lũng, phá hủy cơ sở hạ tầng và tiếp tục gây nguy cơ lũ ở những khu vực cách xa hàng chục, thậm chí hàng trăm km.

Nguồn: CNA, The Hindu, Times of India