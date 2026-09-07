HMS Queen Elizabeth trở thành tàu chỉ huy của NATO sau 2 năm tân trang

Một vai trò mới dành cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã được công bố.

Ngày 5/9, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã rời căn cứ Portsmouth và bắt đầu chuyến triển khai kéo dài 3 tháng tại vùng biển Vương quốc Anh và Bắc Âu, thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Navy Lookout.

Trong chiến dịch mới, con tàu sẽ triển khai như một sở chỉ huy nổi của NATO. Vào tháng 7, HMS Queen Elizabeth đã được chỉ định vai trò này đối với thành phần hải quân của Lực lượng Phản ứng Đồng minh NATO.

Đây là lần đầu tiên một trong hai tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của Anh được đảm nhận chức năng như vậy.

Một sở chỉ huy đã được đặt trên tàu sân bay, có nhiệm vụ quản lý lực lượng hải quân đa quốc gia thuộc NATO và điều phối sự tương tác giữa tàu và máy bay từ nhiều quốc gia thành viên khác nhau trong Liên minh nếu gặp tình huống khủng hoảng.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth rời căn cứ Portsmouth.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã trải qua đợt đại tu lớn đầu tiên kể từ khi gia nhập Hải quân Hoàng gia năm 2017. Chương trình bảo trì nhiều giai đoạn này bắt đầu vào tháng 11/2024.

Một trong những giai đoạn quan trọng là việc đưa tàu vào ụ khô sửa chữa kéo dài 8 tháng tại Rosyth. Trong quá trình trên, các chuyên gia đã hiện đại hóa hệ thống động cơ và thực hiện một số công việc kỹ thuật khác.

Trước khi tham gia hoạt động và diễn tập trên tàu sân bay, một chương trình huấn luyện chuyên sâu được tổ chức dưới sự lãnh đạo của tổ chức Tiêu chuẩn và Huấn luyện Vận hành Hạm đội (FOST).

Nội dung khóa đào tạo bao gồm hoạt động không quân, việc sử dụng tàu sân bay trong chiến đấu và các lĩnh vực chính của chiến tranh hải quân. Cùng với tàu HMS Queen Elizabeth, tàu khu trục Type 45 HMS Dauntless đã rời cảng Portsmouth vào ngày 4/9.

Cả hai tàu đều có thể tham gia cuộc tập trận Atlantic Thunder 2026 - một cuộc huấn luyện chung với Hải quân Mỹ nhằm tiêu diệt một tàu mục tiêu ngoài khơi bờ biển Scotland. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ 17/9 đến 21/9.

Tàu khu trục HMS Dauntless (D33) rời cảng Portsmouth vào ngày 4/9.

Quá trình huấn luyện của tàu HMS Queen Elizabeth sẽ tiếp tục đến năm 2027 và bao gồm nhiều cuộc tập trận quy mô lớn của NATO.

Đến cuối năm 2027, tàu sân bay này dự kiến sẽ thay thế chiếc HMS Prince of Wales trở thành soái hạm và tàu tấn công chủ lực của Hải quân Hoàng gia Anh với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Tàu HMS Prince of Wales sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của Chiến dịch FIRECREST vào mùa Thu này, cũng sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Việc tàu HMS Queen Elizabeth trở lại hoạt động diễn ra trong bối cảnh Anh đang chuẩn bị thành lập một phi đội máy bay chiến đấu kết hợp trên hạm.

Kế hoạch đầu tư quốc phòng dự kiến phân bổ 240 triệu bảng cho việc phát triển máy bay không người lái mới, bao gồm cả UAV chạy bằng động cơ phản lực, sẽ hoạt động phối hợp với chiến đấu cơ F-35B Lightning.