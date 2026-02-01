HLV V.League nói lời chua chát: "CLB Thanh Hóa không có người để thay, chỉ đủ 11 cầu thủ lành lặn"

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể tập thể đội bóng – những anh em trực tiếp thi đấu trên sân cũng như những anh em không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau nhưng vẫn luôn đồng hành, hy sinh và ủng hộ đội bóng.

Trận hòa này, một điểm có được ở thời điểm hiện tại, thực sự vô cùng quan trọng với chúng tôi. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn, điều khiến tôi tự hào nhất chính là sự đồng lòng, tinh thần chiến đấu và bản sắc của con người Thanh Hóa.

Trong đội hình hôm nay có những cầu thủ không phải người Thanh Hóa, nhưng các bạn đã chấp nhận hy sinh, gạt bỏ mọi khó khăn về kinh phí, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh cá nhân để ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Với tôi, đó là điều trên cả tuyệt vời”, HLV Mai Xuân Hợp xúc động chia sẻ.

CLB Thanh Hóa mang đến một trận đấu đầy cảm xúc.

Vào tối nay (1/2), CLB Thanh Hóa đón tiếp CLB Nam Định với đội hình đăng ký thi đấu chỉ có vỏn vẹn 16 cầu thủ, trong đó có tới 2 thủ môn ngồi dự bị.

Sau những biến động trong thời gian qua, đội bóng này bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Và có lẽ ít người tin rằng, dù bị dẫn trước 2-0 sau 29 phút thi đấu, CLB Thanh Hóa sau đó lại có thể kiên cường gỡ hòa 2-2.

Mọi thứ càng trở nên kịch tính hơn khi CLB Nam Định được hưởng phạt đền ở phút 90+6 (hiệp 2 vốn chỉ có 5 phút bù giờ). Tuy nhiên Xuân Son lại sút trúng cột dọc. Ngay sau đó, trận đấu kết thúc. Các cầu thủ và ban huấn luyện CLB Thanh Hóa ôm lấy nhau ăn mừng như thể họ vừa giành chiến thắng ở một trận chung kết.

Tiết lộ về sự thật phía sau màn ăn mừng cảm xúc này, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ lý do vì sao đội hình mỏng nhưng ông lại không thực hiện bất kỳ quyền thay đổi người nào:

“Lúc này, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tới toàn đội vì một trận đấu đầy nỗ lực và cố gắng. Chúng tôi ra sân với lực lượng chỉ vỏn vẹn 13–14 người, nhưng tinh thần và sự cống hiến của anh em là hoàn toàn đáng trân trọng.

Về việc không thể thay người trong trận đấu, thực tế các bạn đều đã thấy. Trong số những cầu thủ đăng ký thi đấu, có người bị lật cổ chân nhưng vẫn nén đau ra sân cùng đồng đội; có người sốt rất cao nhưng vẫn mặc áo đấu ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị; có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày để thi đấu. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ đúng 11 người trên sân. Đó là điều thực sự đau lòng với tôi trên cương vị một huấn luyện viên”.

Danh sách đăng ký thi đấu của CLB Thanh Hóa ở trận gặp CLB Nam Định.

Vị chiến lược gia này chia sẻ thêm: “Hiện tại, ai cũng biết CLB Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính sau những sự cố vừa qua. Vì vậy, tôi tha thiết mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các mạnh thường quân, từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để CLB có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đây là vấn đề cấp bách, bởi chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian. Ngày mùng 8 tới, đội sẽ phải thi đấu với CLB Công an TP.HCM, và với lực lượng mỏng như hiện nay, tôi không dám chắc các cầu thủ có thể duy trì mãi tinh thần và thể lực như thế này”.

CLB Thanh Hóa có 9 điểm sau 11 trận đã đấu, tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Về phía CLB Nam Định, HLV Mauro Jeronimo bày tỏ sự thất vọng. Ông nói:

“Rõ ràng là chúng tôi không hài lòng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và đã chuẩn bị mọi thứ để làm điều đó. Hiệp một, tôi nghĩ đội đã khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi không thể chơi đúng lối chơi của mình trên mặt sân này.

Thành thật mà nói, mặt sân này không phù hợp cho bóng đá, nó giống dành cho một môn thể thao khác hơn. Điều đó khiến đội gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc chuyền và kiểm soát bóng. Đội chủ nhà có nhiều cầu thủ trẻ, chơi rất quyết liệt, phòng ngự với cường độ cao. Khi đối đầu với một đội như vậy trên một mặt sân xấu, điều đó tạo ra bất lợi lớn cho chúng tôi – nhất là với phong cách chơi mà chúng tôi quen thuộc.

Sang hiệp hai, chúng tôi càng khó giữ bóng hơn do đối phương pressing rất gắt. Các cầu thủ cảm thấy e ngại khi kiểm soát bóng vì bóng nảy liên tục, gần như không có cỏ trên mặt sân. Nhưng cuối cùng thì bóng đá là vậy, chúng tôi phải chấp nhận và tiếp tục”.

HLV Mauro không hài lòng với chất lượng mặt sân Thanh Hóa.

HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: “Với tôi, Thanh Hóa không phải là một đội bóng yếu. Đôi khi vị trí trên bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực lực. Dù họ thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng, nhưng tinh thần thi đấu của họ rất tốt.

Khi hai đội đặt cạnh nhau, dù trên lý thuyết chúng tôi mạnh hơn, nhưng khi đối đầu với một đội đang chiến đấu cho sự tồn tại của mình, lại được chơi trên sân nhà, có khán giả cổ vũ, thì mọi thứ trở nên khác đi. Và yếu tố tạo ra sự cân bằng lớn nhất trong trận này chính là mặt sân. Đội của tôi gần như không thể chơi bóng trên mặt sân như thế này. Nếu trận đấu diễn ra trên một mặt sân khác, tôi tin rằng cục diện sẽ hoàn toàn khác

Lúc này, Xuân Son là người buồn nhất. Nhưng cậu ấy cũng từng giúp đội ghi rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi hiểu rằng chỉ những người dám bước lên thực hiện quả phạt đền mới có thể mắc sai lầm. Xuân Son vốn dĩ rất giỏi trong những tình huống như vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng lần tới, cậu ấy vẫn sẽ đá phạt đền và ghi bàn.

Bóng đá luôn có những khoảnh khắc không may mắn. Chúng tôi còn phản lưới nhà trong một tình huống mà gần như không có cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Rồi chúng tôi có cơ hội từ chấm phạt đền để giành chiến thắng nhưng không tận dụng được. Đó là bóng đá”.