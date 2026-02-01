"Đại gia V.League" tăng cường ngoại binh được "định giá" gần 25 tỷ đồng: Từng đối đầu Mbappe, khoác áo tuyển trẻ Pháp

Theo đó, CLB Nam Định vừa đăng ký bổ sung Arnaud Lusamba vào danh sách đăng ký thi đấu tại lượt về V.League 2025/26. Cầu thủ này đã gia nhập đội đương kim vô địch V.League từ tháng 10/2025, tuy nhiên phải đến thời điểm này mới có thể ra sân tại V.League.

Arnaud Lusamba sinh năm 1997, mang hai quốc tịch Pháp và CHDC Congo, từng khoác áo U16, U17, U18, U19 Pháp, nhưng sau đó chọn thi đấu cho ĐTQG CHDC Congo.

Thời điểm đầu quân cho CLB Nam Định, tiền vệ trung tâm này được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 1 triệu euro (hơn 30 tỷ đồng). Tuy nhiên sau hơn 3 tháng không ra sân, mức định giá của Arnaud Lusamba hiện giảm xuống còn 800.000 euro (gần 25 tỷ đồng).

Arnaud Lusamba cao 1m80, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong quá khứ, Arnaud Lusamba từng có nhiều năm thi đấu tại Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, rồi sau đó tới Việt Nam. Từ năm 2014 đến 2022, tiền vệ này lần lượt khoác áo Nacy, Nice và Amiens, ra sân 139 lần tại Ligue 1 (riêng mùa 2018/19 tới Cercle Brugge (Bỉ) theo dạng cho mượn).

Tại đây, Arnaud Lusamba có cơ hội đối đầu với nhiều ngôi sao nổi tiếng của bóng đá thế giới như Mbappe, Cavani, Di Maria…

Sau đó, từ 2022 đến 2024, cầu thủ này tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Sang mùa 2024/25, anh tới UAE khoác áo Baniyas, ra sân 26 trận, ghi 1 bàn thắng và 6 kiến tạo, sau đó chuyển sang CLB Nam Định.

Arnaud Lusamba (áo trắng) ra sân trong trận đấu giữa PSG và Nice vào ngày 27/10/2017 trong khuôn khổ Ligue 1.

Việc đăng ký bổ sung Arnaud Lusamba được kỳ vọng giúp CLB Nam Định sớm cải thiện lối chơi. Sau 10 trận đã đấu, đội đương kim vô địch mới chỉ giành được 10 điểm (thắng 2, hòa 4, thua 4), xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thành tích này khiến HLV Vũ Hồng Việt mất ghế, nhường chỗ cho HLV Mauro Jeronimo.

Vào tối nay (1/2), đội bóng này sẽ đối đầu với CLB Thanh Hóa tại vòng 12 V.League 2025/26.