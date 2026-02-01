Trung vệ Việt kiều cao 1m92 gia nhập đội bóng Thái Lan: Từng tập ở lò Barcelona, thử việc ở HAGL

Theo đó, trung vệ Việt kiều Kenny Phi Hoàng Chandler vừa chính thức gia nhập Ubon Kruanapat FC, đội bóng đá thi đấu tại Thai League 3. Trước đó, cầu thủ này từng có thời gian khá dài thử việc tại các CLB Việt Nam nhưng chưa được ký hợp đồng.

Kenny Phi Hoàng Chandler ngày còn theo học ở Học viện Barcelona ở bang Virginia (Mỹ).

Kenny Phi Hoàng Chandler sinh năm 2002, mang quốc tịch Mỹ, có mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ này sở hữu thể hình ấn tượng cho một trung vệ, với chiều cao 1m92.

Điểm đáng chú ý nhất trong tiểu sử của Kenny Phi Hoàng Chandler nằm ở quá trình đào tạo. Trung vệ Việt kiều này từng trưởng thành tại Học viện Barcelona ở bang Virginia (Mỹ) – nơi áp dụng giáo án và triết lý huấn luyện theo mô hình của CLB Barcelona.

Dù không phải lò La Masia tại Tây Ban Nha, nhưng việc được rèn giũa trong môi trường có thương hiệu Barcelona khiến Kenny Phi Hoàng Chandler nhận được nhiều sự chú ý.

Kenny Phi Hoàng Chandler có chiều cao tốt nhưng chuyên môn chưa đủ ấn tượng.

Năm 2019, cầu thủ này về Việt Nam thử sức. Anh từng tập luyện cùng HAGL trong gần 2 tháng song không được ký hợp đồng chính thức.

Sau đó, Kenny Phi Hoàng Chandler tiếp tục thử việc tại CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, được đăng ký thi đấu ở một số trận giao hữu, trong đó có Cúp Tứ hùng miền Trung vào năm 2022. Tại đây, Kenny được thử nghiệm ở các vị trí như trung vệ và hậu vệ biên, cho thấy sự đa năng nhất định, nhưng cuối cùng vẫn không được giữ lại.

Đến năm 2023, trung vệ Việt kiều này thử sức tại CLB Bà Rịa Vũng Tàu, rồi năm 2024 tìm cơ hội tại CLB Phù Đồng Ninh Bình, nhưng đều không được nhận. Cuối cùng, Kenny Phi Hoàng Chandler quyết định sang giải hạng 3 Thái Lan tìm cơ hội.