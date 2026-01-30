CLB V.League tính chiêu mộ Việt kiều cao 1m70, từng đá 15 trận tại giải VĐQG ở châu Mỹ

Theo tìm hiểu, CLB Hải Phòng hiện đang cho cầu thủ Việt kiều Camilo Vasconcelos thử việc. Cầu thủ sinh năm 2005 được HLV Chu Đình Nghiêm cho cơ hội thể hiện và sẽ được ký hợp đồng nếu đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Thông tin từ gia đình cung cấp cho biết, Camilo Vasconcelos được sinh ra tại Việt Nam, có bố là người Canada gốc Bồ Đào Nha, còn mẹ là người Việt.

Sau khi chơi bóng ở cấp độ trung học, cầu thủ này gia nhập CLB York United thuộc Canadian Premier League (giải VĐQG Canada) vào tháng 6/2023 nhưng chưa có cơ hội được ra sân.

Phải đến khi đầu quân cho HFX Wanderers vào tháng 9/2023, cơ hội mới dần đến với Camilo Vasconcelos. Anh có tổng cộng 15 lần ra sân, với tổng 179 phút thi đấu, trung bình gần 12 phút mỗi trận. Đây là con số khá khiêm tốn, nhưng cũng là cơ hội để Camilo Vasconcelos được hít thở bầu không khí tại giải VĐQG Canada.

Đến hết năm 2025, hợp đồng giữa Camilo Vasconcelos và HFX Wanderers đáo hạn. Cầu thủ này quyết định về Việt Nam tìm cơ hội.

Camilo Vasconcelos quyết định rời Canada để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V.League.

Chỉ sở hữu chiều cao 1m70, nhưng bù lại Camilo Vasconcelos được đánh giá có tố chất kỹ thuật và tốc độ ổn, có thể phát triển trong tương lai nếu được rèn giũa. Sở trường của cầu thủ này là ở vị trí chạy tiền đạo cánh trái, nhưng cũng có thể đảm nhận vai trò tương tự ở bên cánh phải.

Nhìn chung, cơ hội với Camilo Vasconcelos tại Việt Nam ra sao sẽ phụ thuộc vào cách anh ghi điểm với HLV Chu Đình Nghiêm. Việc chọn đến CLB Hải Phòng thử việc cũng là một lựa chọn hợp lý, khi nơi đây từng là bệ phóng cho nhiều cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Adriano Schmitch, Martin Lò…