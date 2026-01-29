V.League trở lại sau hiệu ứng U23 Việt Nam, trưởng ban trọng tài nói điều tâm can về VAR

Sáng 29/1, tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ bế mạc Chương trình tập huấn đợt 1 Giám sát, Trọng tài giữa mùa giải các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26, do VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp tổ chức.

Tham dự lễ bế mạc, có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo VFF, VPF, ban trọng tài, cùng 14 giám sát trọng tài, 31 trọng tài và 26 trợ lý trọng tài đang làm nhiệm vụ tại V.League 2025/26.

Trung Kiên và dàn sao U23 Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm lớn khi V.League 2025/26 trở lại.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ đã báo cáo kết quả chương trình tập huấn kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 26/1 tới ngày 29/1.

Theo đó, về phần kiểm tra thể lực, có tổng cộng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu theo các nội dung kiểm tra được đề ra. 1 trợ lý trọng tài không đạt ở nội dung kiểm tra thể lực.

Cùng với đó, các giảng viên đã tiến hành hệ thống lại các kiến thức đến với trọng tài, trợ lý trọng tài. Đồng thời, các bên cũng cùng nhau họp bàn rút kinh nghiệm, trong đó có việc cùng nghiên cứu lại các tình huống VAR can thiệp tại giai đoạn 1 của mùa giải 2025/26.

Theo phân tích, đã có tổng cộng 25 tình huống VAR can thiệp, trong đó có 18 lần trọng tài chính sau khi tham khảo ý kiến đã trực tiếp ra xem màn hình VAR. Ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh, ở giai đoạn 2 của mùa giải, công tác trọng tài sẽ cố gắng nâng cao chất lượng để giảm thiểu thời gian VAR làm gián đoạn trận đấu.

“Mong những gì đã được chúng ta đúc kết, rút kinh nghiệm sẽ được mang vào trong giai đoạn sắp tới để giảm thiểu tối đa những sai sót trong lượt về mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2025/26”, vị Trưởng ban trọng tài nhấn mạnh.

Trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ mong muốn đội ngũ trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ tại giai đoạn 2 của mùa giải.

Sau khi chương trình tập huấn kết thúc, các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được bổ nhiệm điều hành các trận đấu tại V.League, với lượt trận thứ 12 khởi tranh vào ngày 30/1. Đây được dự đoán sẽ là những trận đấu nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài điều hành Giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3/2026 tại TP.HCM.