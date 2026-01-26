Lãnh đạo VFF: “Thành công của U23 Việt Nam một phần đến từ sự rèn giũa của V.League”

“Bóng đá Việt Nam vừa gặt hái được những thành công lớn trong thời gian qua. Và thực tế, thành công của U23 Việt Nam cũng đến nhờ việc các cầu thủ được trui rèn ở môi trường V.League, hạng Nhất.

Chính vì thế, đội ngũ trọng tài, giám sát trọng tài cần tiếp tục phát huy những gì đã làm tốt, đồng thời tích cực trau dồi năng lực để làm việc thật tốt để mùa giải thành công”, Ủy viên thường trực Ban chấp hành VFF Nguyễn Quốc Hội chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hội phát biểu tại lễ khai mạc tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải 2025/26.

Vào chiều nay (26/1) tại trụ sở VFF, ông Nguyễn Quốc Hội cùng đại diện VFF, VPF, ban tổ chức giải đã có mặt ở lễ khai mạc tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải V.League 2025/26. Đây là hoạt động nằm trong quá trình chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải.

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, guồng quay bóng đá Việt Nam sẽ trở lại từ cuối tuần này (30/1), với loạt trận vòng 12 V.League và vòng 8 giải hạng Nhất.

Lãnh đạo VFF, VPF, cùng các thành viên Ban trọng tài, giám sát và trọng tài dự buổi khai mạc tập huấn giữa mùa giải.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 26/1 tới 29/1, với mục tiêu giúp các trọng tài, giám sát trọng tài cùng nhau đánh giá lại quá trình công tác trong giai đoạn 1, đồng thời trao đổi, bổ sung các kiến thức mới, từ đó rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trọng tài trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2025/26.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh quyết tâm cùng đội ngũ trọng tài, giám sát trọng tài thực hiện tốt nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng V.League, giải hạng Nhất, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.