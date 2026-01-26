Trung vệ U23 Việt Nam kể lại khoảnh khắc ám ảnh nhất sự nghiệp: "Cũng tại em ham bóng quá..."

“Hiện tại, tâm trạng của em rất lẫn lộn. Một phần là vui vì toàn đội vừa giành được giải ba. Nhưng cá nhân em thì cũng có chút tiếc nuối, bởi vì không thể cùng anh em thi đấu khi bản thân gặp phải một chấn thương nghiêm trọng”, Hiểu Minh trải lòng sau khi cùng U23 Việt Nam hoàn tất chiến dịch U23 châu Á 2026.

Hiểu Minh bật khóc khi biết mình dính chấn thương nặng.

Đây là giải đấu mà cầu thủ sinh năm 2004 tiếp tục là trụ cột vững chắc nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Cùng với Lý Đức và Nhật Minh, Hiểu Minh trở thành bộ 3 trung vệ luôn được HLV Kim Sang-sik tin tưởng.

Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nghiêm trọng xảy đến ở hiệp 1 trận bán kết với U23 Trung Quốc đã khiến Hiểu Minh phải rời sân sớm. Điều này khiến hàng thủ U23 Việt Nam bị xáo trộn, dẫn tới trận thua 0-3.

Kể lại khoảnh khắc dính chấn thương, Hiểu Minh vẫn chưa hết buồn bã:

“Trong tình huống đó, em thực sự rất ham bóng, muốn đoạt được bóng và đè đối thủ để giành lại quyền kiểm soát, đưa bóng lên cho đội chơi tiếp. Nhưng lúc ấy chân em chưa trụ vững, đối phương lao vào với đà rất mạnh và em bị đè vào chân.

Khoảnh khắc đó rất đau. Em biết là mình vừa gặp một chấn thương khá nghiêm trọng và đã nói với bác sĩ là không thể tiếp tục thi đấu được nữa”.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Hiểu Minh.

Theo chẩn đoán ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo đầu gối và sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Trung vệ này sẽ cần ít nhất 9 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. “Trước đây, khi còn tập luyện ở đội trẻ thì em cũng từng bị chấn thương. Nhưng em nghĩ đây là chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của em từ trước đến giờ”, Hiểu Minh buồn bã chia sẻ.

Trung vệ U23 Việt Nam kể thêm: “Lúc ấy, bố có gọi cho em để hỏi về chấn thương, nhưng lúc đó bố cũng chưa thể biết cụ thể tình trạng của em như thế nào. Khi lên xe cứu thương, em phải chờ một lúc mới ổn định được tinh thần để gọi điện về cho gia đình. Lúc đó em nói chuyện với bố, bố bảo là rất buồn.

Nhưng sang ngày hôm sau thì mọi người cũng bình tĩnh hơn. Gia đình động viên em rất nhiều, và em cũng nói lại với bố mẹ là đừng quá lo lắng. Là cầu thủ thì ai cũng khó tránh khỏi chấn thương. Điều quan trọng là em sẽ cố gắng điều trị, hồi phục tốt nhất để sớm quay trở lại”.

Hiểu Minh phải di chuyển bằng xe lăn. Cầu thủ này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo VFF, đội ngũ bác sĩ, HLV Kim Sang-sik và đồng đội.

Đến trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc, trên khán đài xuất hiện hai khán giả bất đắc dĩ là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (treo giò), cổ vũ cuồng nhiệt cho U23 Việt Nam.

“Không chỉ Văn Hà hay Đức Anh, mà hôm nay toàn đội, tất cả mọi người đều thi đấu rất kiên cường và quả cảm. Em với Lý Đức ngồi trên khán đài nói với nhau là hôm nay anh em chơi hay thật sự. Tinh thần của toàn đội rất tuyệt vời, tụi em ngồi trên khán đài mà xúc động lắm”, Hiểu Minh chia sẻ.

Lý Đức cõng Hiểu Minh xuống sân ăn mừng.

Nhìn lại hành trình hơn 2 tháng qua của U23 Việt Nam với 2 giải đấu lớn, trung vệ 22 tuổi bày tỏ:

“Đối với cá nhân em, em thấy toàn đội đã rất cố gắng. Trước khi sang Ả Rập Xê Út, bọn em không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng may mắn là trước đó toàn đội đã cùng nhau thi đấu SEA Games 33 ở Thái Lan, nên sự gắn kết rất tốt. Vào giải, bọn em đặt mục tiêu rất cao, cố gắng tiến xa nhất có thể. Toàn đội đã làm được khi vào đến tứ kết, rồi bán kết.

Thật tiếc, trận bán kết với U23 Trung Quốc, bọn em cảm thấy bị hụt hơi và đã chơi không đúng sức. Dù sao U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình để giành huy chương đồng. Quan trọng nhất là U23 Việt Nam đã mang lại niềm vui và sự tự hào cho người hâm mộ Việt Nam. Đây là niềm hạnh phúc và danh dự với bản thân em cũng như các đồng đội”.