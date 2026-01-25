Trung vệ Lý Đức: "Cả đội tụm lại động viên tôi sau tấm thẻ đỏ ở trận thua U23 Trung Quốc"

“Với tôi, khoảnh khắc buồn nhất là ở trận thua bán kết trước U23 Trung Quốc. Thực sự rất tiếc nuối. Nhưng không sao cả, đó cũng là bài học để chúng tôi tiến lên trong tương lai.

Sau trận đấu đó, tất cả anh em toàn đội và ban huấn luyện đều tụm lại động viên, bên cạnh tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất. Bóng đá là một tập thể mà. Nên ở mọi hoàn cảnh chúng tôi đều ở bên nhau, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn và chiến đấu tới thời khắc cuối cùng”, trung vệ Lý Đức chia sẻ sau khi về nước cùng U23 Việt Nam vào đêm 24/1.

Tấm thẻ đỏ vì đánh nguội là bài học lớn cho Lý Đức.

VCK U23 châu Á 2026 là giải đấu mà Lý Đức tiếp tục là trụ cột ở hàng thủ U23 Việt Nam. Anh hợp cùng Hiểu Minh và Nhật Minh, trở thành bộ ba trung vệ được HLV Kim Sang-sik tin dùng.

Tuy nhiên trận bán kết gặp U23 Trung Quốc lại trở thành kỷ niệm buồn với Lý Đức khi anh bị thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội, còn U23 Việt Nam thua trận 0-3. Đây cũng là trận đấu mà Hiểu Minh phải rời sân sớm vì chấn thương đầu gối.

Chia sẻ cảm xúc khi phải ngồi trên khán đài theo dõi trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc, Lý Đức bày tỏ:

“Thực sự tôi rất vui khi chứng kiến các đồng đội chiến đấu hết mình và có được chiến thắng. Tôi và Hiểu Minh không thể góp mặt, nhưng các anh em đã quả cảm chiến đấu thay phần chúng tôi. Thực sự cuộc đọ sức với U23 Hàn Quốc là trận đấu rất tuyệt vời của U23 Việt Nam.

Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, chứng kiến anh em đồng đội lăn xả tới phút cuối cùng và sau đó được cùng nhau ăn mừng chiến thắng, đó là cảm giác rất tuyệt vời”.

Lý Đức cõng Hiểu Minh xuống sân ăn mừng.

Lý Đức nói thêm: “Với tôi, mọi khoảnh khắc ở giải đấu này đều tuyệt vời. Với những cầu thủ trẻ như chúng tôi, mỗi ngày đều phải tự rút kinh nghiệm cho mình để trưởng thành hơn. Đã là cầu thủ thì phải thích nghi với mọi hoàn cảnh và cố gắng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Mục tiêu của tôi trong thời gian sắp tới là cố gắng được ra sân nhiều hơn ở V.League, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bầu Đức vì sự ủng hộ của chú. Bản thân tôi cũng đã nhắn riêng với chú để bày tỏ lòng biết ơn của mình”.