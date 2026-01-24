Sếp VFF nhắc nhở U23 Việt Nam: "Đừng để những giá trị ảo làm mất tập trung, phí hoài sự nghiệp"

“Rõ ràng khi chúng ta tập trung, cùng nhau chiến đấu hết mình, không bị phân tán vì điều gì cả, thì chúng ta đã làm được điều mà mình mong muốn.

U23 Việt Nam thực sự đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ, rất quả cảm. Những lúc tưởng như không thể vượt qua được, nhưng các bạn đã vượt qua.

Nói điều đó để thấy rằng khi chúng ta quyết tâm, chiến đấu hết sức mình thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Đó là bài học rất lớn cho các bạn trong tương lai”, ông Trần Anh Tú mở đầu cuộc trò chuyện với U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc vào rạng sáng nay (24/1).

Phó chủ tịch VFF dặn dò U23 Việt Nam sau hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Những ngày qua, có không ít ý kiến dư luận tranh cãi vì một số cầu thủ tương tác với KOL, KOC trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra giải đấu. Điều này càng trở thành chủ đề tranh luận lớn sau khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc ở bán kết.

Đây có thể là lý do khiến vị phó chủ tịch VFF đặc biệt dành những lời nhắc nhở cho các cầu thủ trẻ ngay sau chiến thắng ở trận tranh giải Ba. Ông nói:

“Bản thân tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn với kinh nghiệm của một người tiền bối. Đây là sự nghiệp của các bạn, là tương lai của các bạn, hãy hết mình với nó. Khi các bạn thực sự yêu bóng đá, hi sinh hết mình vì bóng đá, thì sẽ nhận về được thành quả xứng đáng.

Sau khi kết thúc giải U23 này, các bạn sẽ trở về CLB. Có người đã có vị trí trên ĐTQG, có người vẫn còn đủ tuổi dự giải U23 tiếp theo. Dù là ai đi nữa, các bạn hãy hết mình trong hành trình tiếp theo.

Tôi biết các bạn ở đây đều phải đánh đổi nhiều thứ, theo bóng đá từ khi còn lại một cậu bé. Vậy thì hãy để những sự vất vả ấy được đền đáp xứng đáng, chứ đừng để nó bị lãng phí”.

Ông Trần Anh Tú kết lại: “Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy luôn giữ sự tập trung. Hãy quên những gì ảo đi, mà tập trung vào giá trị thật của mình. Những điều ảo ngoài kia đôi khi nâng ta lên, nhưng cũng sẵn sàng vùi dập ta xuống. Các bạn hãy sống bằng giá trị thực của mình, đó là những bước chân chạy trên sân cỏ. Đấy mới là điều mang lại mọi thứ cho cuộc sống của các bạn.

Hãy phát huy tất cả những gì các bạn đã thể hiện, đã hi sinh, đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin tất cả các bạn sẽ thành công!”.