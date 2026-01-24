U23 Việt Nam khiến truyền thông quốc tế thán phục: Đây là cột mốc lịch sử của BĐVN!

Tờ Sina - một trong những trang thể thao hàng đầu Trung Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề nổi bật: "U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á! Thành tích tốt nhất trong 8 năm, thắng nghẹt thở trên loạt luân lưu."

Tờ báo này nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời cho rằng U23 Hàn Quốc đã có một giải đấu kém thuyết phục. "U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, loại UAE sau hiệp phụ ở tứ kết. Dù thua đậm 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết, nhưng họ đã đứng dậy mạnh mẽ để giành chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc."

Truyền thông Trung Quốc còn lưu ý đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở vòng knock-out U23 châu Á và U23 Việt Nam đã phá dớp không thắng trước đối thủ Đông Á.

Trong khi đó, tờ Bola của Indonesia chạy dòng tít: “Thật phi thường! U23 Việt Nam chỉ với 10 người đã đánh bại U23 Hàn Quốc, xuất sắc giành hạng 3 châu Á”.

Trang báo của Indonesia tiếp tục: “U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đạt được những kết quả ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. "Những chiến binh ngôi sao vàng" đã giành vị trí thứ ba sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 (hòa 2-2 trong 120 phút) ở loạt sút luân lưu”.

U23 Việt Nam khiến truyền thông quốc tế phải nể phục.

Theo đánh giá của Bola.com, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, với việc liên tục dẫn trước U23 Hàn Quốc. Đặc biệt, việc đứng vững trong suốt 30 phút hiệp phụ sau khi Đình Bắc bị thẻ đỏ cho thấy bản lĩnh của U23 Việt Nam.

“Mặc dù bị áp đảo về quân số trong một thời gian khá dài, U23 Việt Nam đã không để cho U23 Hàn Quốc đánh bại. HLV Kim Sang-sik cảm thấy tiếc vì thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc, nhưng 10 cầu thủ còn lại trên sân vẫn cho thấy họ là chốt chặn rất đáng tin cậy”.

Với truyền thông Thái Lan, tờ báo thể thao hàng đầu Siam Sport viết: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến đấu đến cùng. Dù chỉ còn 10 người trên sân ở những phút cuối trận và bị U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối, nhưng họ vẫn chiến đấu đến tận loạt đá luân lưu. Trước đó, U23 Việt Nam mới là đội thi đấu ổn định hơn.

Cuối cùng, U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6 để đoạt vị trí thứ 3. Chiến dịch U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam đã thành công tốt đẹp.